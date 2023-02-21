ГК 1520 ввела цифровое управление движением в электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии

ГК 1520 оснастила цифровой российской автоматикой электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать до 40% состава на Большой кольцевой линии московского метрополитена.

«Особенность метрополитена – интенсивное движение и большой пассажиропоток. Поезда здесь идут с гораздо меньшими интервалами, нежели на железной дороге. Цифровые системы управления обеспечат надежность и безопасность перевозок при высокой загруженности линий», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520.

Микропроцессорные системы разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520 будут управлять заездом подвижного состава в депо на обслуживание, регулировать работу стрелок и светофоров, контролировать параметры оборудования, вести диагностику и выявлять предотказные состояния.

В электродепо установили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной киберзащитой, цифровыми модулями контроля рельсовых цепей, а также цифровой модульной питающей установкой. Резервирование компонентов и каналов передачи данных гарантирует высокую надежность новой автоматики. С учетом специфики метрополитена все оборудование защищено от пыли и влаги.

Поезда Большой кольцевой линии – крупнейшего в мире метрокольца – будут обслуживать три электродепо: Замоскворецкое, Нижегородское и Аминьевское. Управлять движением на всех трех объектах будет цифровая автоматика разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Новое электродепо «Нижегородское» расположено в районе Лефортово на месте Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича. Общая площадь объектов превышает 17 га – это более 50 новых зданий и сооружений, среди которых отстойно-ремонтный корпус на 30 составов и др. Здесь будут проходить ремонт до 288 вагонов в год.