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CorpSoft24 будет поставлять решения «Р7-Офис» из облака

CorpSoft24 стала авторизованным партнером «Р7-Офис» по направлению офисных программных продуктов.

Пакет «Р7-Офис» представляет собой экосистему софта, куда кроме традиционных онлайн-редакторов, аналогичных MS Word, Excel и PowerPoint, входят корпоративный сервер для совместной работы, общий календарь и корпоративная соцсеть для бизнеса. Пакет входит в реестр отечественного ПО.

Обладая собственной облачной инфраструктурой, CorpSoft24 предлагает клиентам на базе пакета «Р7-Офис» различные варианты доступа к платформе по модели SaaS, обеспечивает разграничение пользовательских прав и управление доступами на просмотр, редактирование и копирование документов.

«Использование российских офисных продуктов стало особенно актуально после ухода западных вендоров с российского рынка из-за санкций. Мы отмечаем растущий спрос бизнеса на импортозамещающие решения. Тем более, с облачным доступом их можно развернуть быстро как в небольших компаниях, так и крупных территориально-распределенных корпорациях», — отметил Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

По словам Дениса Афанасьева, входящие в «Р7-Офис» программные продукты обеспечивают удобную работу со всеми распространенными форматами офисных документов, включая doc, xls, ppt и другие. Кроме того, российский вендор предоставляет пользователям быструю и адекватную техническую поддержку, что является дополнительным плюсом для компаний, лишившихся такой поддержки для приобретенных ранее западных систем и решений.

Кроме того, продукт постоянно дорабатывается, в частности, отработаны интеграции с другими облачными вендорами, такими как российский Communigate Pro и Open-source решение на базе Nextcloud.

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