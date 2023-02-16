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«Ростелеком» модернизирует освещение спортивного центра в Снежинске Челябинской области

«Ростелеком» заменит 2 тыс. устаревших ртутных светильников энергоэффективными в «Физкультурно-спортивном центре» Снежинска Челябинской области. Умными фонарями будет оборудована гандбольная арена и другие площадки муниципального спортивного учреждения. Обновленная система на 63% снизит энергопотребление, а также обеспечит равномерное, более яркое и качественное освещение матчей и тренировок. Поскольку «Ростелеком» является инвестором проекта, заказчик не несет затрат на модернизацию.

Умные фонари будут установлены также на ледовой арене, в волейбольном и баскетбольном залах, тире, а также по периметру уличной хоккейной коробки и футбольного стадиона. Широкая кривая распределения света позволит равномерно осветить все спортивные площадки без темных полос. Кроме того, современные уличные светильники появятся и на территории, прилегающей к спорткомплексу.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказал: «Для гандбольной арены в снежинском "Физкультурно-спортивном центре" мы установим энергоэффективные приборы с повышенным световым потоком, которые увеличат уровень освещения площадки в пять раз. Приборы соответствуют стандартам проведения спортивных состязаний федерального уровня. Для нашей компании это уже не первый подобный проект. В 2019 г. специалисты “Ростелекома” установили интеллектуальную систему освещения во дворце спорта “Юность” в Челябинске».

Директор МУП «Физкультурно-спортивный центр» Константин Сорокатый сказал: «На арене нашего комплекса проходят тренировки и игры команды “Динамо-Сунгуль”, которая входит в состав суперлиги России по гандболу. У нас проводятся матчи Чемпионата России по этому виду спорта. Новая интеллектуальная система освещения позволит болельщикам в полной мере наслаждаться играми, а гандболистам и другим спортсменам — эффективно играть и тренироваться. В целом для спортивного центра проект позволит существенно экономить на электроэнергии».

Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов Челябинской области (Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск и др.) работают около 40 тыс. умных светильников.

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