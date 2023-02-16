«Дата ист» выпустила интерактивную карту горнолыжного курорта «Домбай»

Для любителей активного зимнего отдыха выпущена цифровая карта горнолыжного курорта «Домбай», расположенного на территории Карачаево-Черкесской Республики. Карта позволяет лыжникам оценить сложность трасс, ознакомиться с расположением подъемников и сориентироваться на территории знаменитой Домбайской поляны у подножия Кавказских гор. Разработчиком карты выступила компания «Дата ист» - корпоративный партнер Новосибирского регионального отделения Русского географического общества. Об этом CNews сообщили представители «Дата ист».

Интерактивная карта поможет гостям изучить инфраструктуру горнолыжного курорта и найти трассы по своему уровню мастерства. Цветовые линии подскажут лыжникам, где находятся легкие, сложные и очень сложные спуски для поклонников экстремального катания. Кроме этого, на карту нанесены вершины гор Мусат-Чери, Мусса-Ачитара, Семенов-Баши, Кругозор и других. На северной стороне горы Мусса-Ачитара любители внетрассового катания могут спуститься по нетронутым снежным склонам. Также на карте можно изучить систему подъемников. Курорт оснащен пятью очередями (отрезками) канатно-кресельных дорог, гондольной и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами и сетью бугельных подъемников. Основная зона для катания расположена у четвертой и пятой очередей канатной дороги. Для новичков подготовлен пологий склон «Лягушатник», на котором можно оттачивать свое мастерство и делать первые успехи в лыжном спорте.

Интерактивная карта горнолыжного курорта «Домбай»

Туристы, приезжающие на Домбай, могут зарядиться энергией гор и поправить здоровье в санаторных комплексах. Природа щедро наградила эту живописную территорию сосновыми и пихтовыми лесами, горными речками и изумрудными озерами, водопадами и величественными горами. На территории Тебердинского заповедника произрастает множество растений, занесенных в Красную книгу России. В их числе растение рододендрон, который образует густые заросли. Разнообразен и животный мир, туристы нередко встречают в горах грациозных туров.

Цифровая карта позволяет узнать больше о горнолыжном курорте и его достопримечательностях. Загрузив карту в смартфон с помощью бесплатного приложения «Карта ру», можно использовать ее без подключения к интернету. Туристы могут записывать лыжные треки, привязывать свои фотографии к точке на карте и делиться с друзьями.

Ранее компанией «Дата ист» были созданы цифровые карты горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области, карты Приэльбрусья и республик Северного Кавказа, достопримечательностей Республики Алтай, национального парка «Русская Арктика» в Архангельской области, Курильского заповедника в Сахалинской области, заповедника «Столбы» в Красноярском крае, плато Маньпупунер в Республике Коми и многих других привлекательных для туристов мест.

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Компания «Дата ист» – новосибирская ИТ-компания с более чем 20-летним опытом создания геоинформационных систем для комплексного решения задач управления территориями и природными ресурсами, в геологии и геофизике, в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, в управлении городским хозяйством, земельном кадастре, на транспорте, в сельском и лесном хозяйстве, энергетике и других отраслях. Ключевые компетенции «Дата ист» охватывают сферу создания корпоративных ГИС на базе современной отечественной инфраструктурной цифровой платформы CoGIS, «Дата ист» предоставляет комплексные услуги по созданию и сопровождению полного жизненного цикла геоинформационных систем: от сбора и анализа бизнес-требований, последующего формирования концепции, до конструирования и разработки, внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего технического сопровождения, включая обучение персонала заказчика в сертифицированном учебном центре.