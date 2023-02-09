Умные каски «Ростелекома» будут следить за безопасностью сотрудников зауральского предприятия «Далур»

«Ростелеком» совместно с компанией «Диво» внедрил на горнодобывающем предприятии «Далур» (предприятие госкорпорации «Росатом») систему мониторинга персонала: за безопасностью сотрудников будут следить умные каски.

Комплект «Умная каска» включает несколько электронных модулей с набором специальных датчиков: устройство позиционирования GPS/ГЛОНАСС, GSM-модуль, гироскоп и акселерометр. Система фиксирует, надета ли каска, передает диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, контролирует местонахождение людей на открытых площадках и в помещениях, а также с точностью до секунды определяет время пребывания персонала в запретной/опасной зоне.

На «Далуре» запущено в эксплуатацию 345 цифровых устройств. От других подобных гаджетов их отличают универсальные крепления, которые позволяют сделать умной любую каску. Система может оповестить рабочего об опасном сближении с объектом и таким образом предотвратить несчастный случай. При ЧП с помощью тревожной кнопки, расположенной на каске, рабочий может в любой момент позвать на помощь. До конца года «Ростелеком» передаст заказчику еще 55 комплектов для умных касок.

«Крупные промышленные предприятия выбирают "Ростелеком" в качестве цифрового партнера, потому что мы реализуем проекты под ключ как единственный исполнитель, полностью отвечая за конечный результат. Для каждого проекта мы собираем профессиональную и компетентную команду экспертов и разработчиков, чтобы заказчик получил готовую инфраструктуру, оборудование и программное обеспечение. Таким образом он оперативно, за 3–4 месяца, может оцифровать ключевой бизнес-процесс или важную функцию. При этом на базе одних технологий мы готовы создавать специализированные сервисы для самых разных отраслей», — сказал Владимир Волков, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома».

«Проекты "Ростелекома" имеют не только теоретическую основу, но главное —эффективную практическую реализацию. Наши решения универсальны и адаптивны на любых рабочих площадках. Основной акцент мы делаем на эффективности предприятий с акцентом на безопасность труда. Например, в нашем пуле решений есть платформа "Цифровой рабочий", виртуальное облачное хранилище, тепловизоры, а также модуль интеллектуального видеонаблюдения. Эти продукты без проблем совмещаются друг с другом для оптимизации рабочих процессов. Отмечу: уже более 80 тыс. уральских предприятий пользуются нашими сервисами», — отметила Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

«Госкорпорация "Росатом" вступила в движение Vision Zero — "Нулевой травматизм". Одна из наших корпоративных ценностей — “Безопасность”. Главная цель внедрения умных касок на предприятии — повышение уровня безопасности сотрудников. Система позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы», — отметил Динис Ежуров, генеральный директор компании «Далур» (предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»).