ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite

Магнитогорский металлургический комбинат запустил чат-бота на платформе Naumen Erudite, чтобы автоматизировать обслуживание пользователей некоторых информационных систем компании. Об этом CNews сообщил представитель компании Naumen. ИИ-помощник, работающий в режиме 24/7, консультирует внутренних заказчиков и поставщиков по различным вопросам закупок на сайте, в мессенджере Telegram и мобильном приложении «Мой ММК».

Чат-бот ведет обслуживание по 19 консультационным сценариям и работает с 26 тематиками, оказывая поддержку в части регистрации и работы на электронной торговой площадке ММК, создания ценового предложения, оформления документации, поиска нужного специалиста и пр.

ИИ-ассистент интегрирован с внутренними информационными системами комбината, что позволяет расширить возможности обслуживания, например, подсказывать контакты сотрудников, статус заявок, разъяснять терминологию и др. В случае невозможности решить задачу, возникновения ошибок или инцидентов робот самостоятельно заводит заявку: запрашивает необходимую контактную информацию, создает запрос и передает его в контакт-центр компании для дальнейшей обработки.

Виртуальный ассистент предлагает пользователю формулировать запрос с помощью кнопок-подсказок (саджестов), встроенных в интерфейс диалогового окна, но также понимает суть вопросов, заданных в свободной форме. Через ИИ-помощника можно отправить файлы, а диалог из чата возможно выгрузить для дальнейшей пересылки по электронной почте. Для поставщиков общение с ассистентом доступно без авторизации.

«Среди крупных компаний растет спрос на автоматизацию внутренних коммуникаций и поддержку сотрудников. В ММК наше решение стало основой для ускорения обслуживания внутренних заказчиков и внешних поставщиков: чат-бот на технологиях Naumen помогает круглосуточно работать с запросами», — сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем компании Naumen.

«Чат-бот — очередной элемент цифровой трансформации ММК и еще одно решение, помогающее оптимизировать бизнес-процессы компании. Новый сервис экономит время специалистов, отвечая на вопросы и мгновенно выдавая необходимую информацию, — отметил ММК в своей презентации, посвященной запуску виртуального помощника. — За первый месяц работы чат-бот ответил на 229 обращений».