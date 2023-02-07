CRM-система «Ночлежки» стала доступнее региональным организациям помощи бездомным

Благотворительная организация «Ночлежка» доработала CRM-систему «Многофункциональный кабинет соцработника» для региональных некоммерческих организаций помощи бездомным. Платформа создана для того, чтобы вести учет клиентов, учитывать услуги и собирать статистику. Партнерство с «Добром Mail.ru» и VK позволило сделать систему доступнее для профильных НКО. Благотворительные организации, которые прошли верификацию сервиса «Добро Mail.ru», смогут получить бесплатно облачные ресурсы VK Cloud и установить программу без дополнительных вложений. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Многофункциональный кабинет соцработника» — программное обеспечение, инструмент для социальных работников, юристов и других сотрудников некоммерческих организаций, волонтерских движений и государственных учреждений. ПО свободно доступно в исходных кодах. Любая организация, у которой есть ИТ-специалист и доступ к серверу, может свободно скачать, установить и использовать МКС. Инициатива Ночлежки, поддержанная VK, поможет небольшим НКО помощи бездомным, у которых нет возможности обратиться к ИТ-специалистам.

«МКС – это не просто CRM-система, которая хранит данные о клиентах. Это еще и инструмент для сбора статистики, который позволяет отследить динамику организации, наметить план развития, а также предоставить отчет о деятельности для жертвователей и партнеров. Мы надеемся, что МКС станет помощником для наших коллег! А сбор статистики о клиентах в разных городах и анализ этой информации позволит нам больше понять о проблеме бездомности в России, разработать подходы и решения для того, чтобы сделать нашу помощь более эффективной», – отметила координатор проекта по распространению опыта благотворительной организации «Ночлежка» Елена Васильева.

Компания VK дала бесплатный доступ к своим облачным сервисам VK Cloud. Теперь для того, чтобы пользоваться МКС без дополнительных вложений на обслуживание, организациям помощи бездомным нужно: подать заявку на использование МКС; пройти проверку «Добра Mail.ru» и получить бесплатный доступ к облачным ресурсам VK Cloud в рамках программы для благотворительных фондов; обратиться в Ночлежку за помощью ИТ-волонтера

«Внедрение CRM-системы — значительный шаг для повышения уровня цифровизации российских НКО. Для нас важно поддержать этот проект и инвестировать наши технологии в развитие социальной сферы. Облачные сервисы обеспечивают стабильную и быструю работу сервисов, позволяют по клику увеличивать ресурсы, если растет нагрузка, и эффективно работать с данными», — сказала директор социальных проектов VK, руководитель сервиса «Добро Mail.ru» Александра Бабкина.

«Мы используем МКС прямо с самого начала работы организации. Соцработники, юристы и психологи вносят туда информацию о клиентах, благодаря чему мы всегда имеем доступ к истории работы с ним. Это помогает специалистам быстро сориентироваться на консультации, когда много клиентов и что-то забывается, если клиент пропадает надолго, или когда меняется помогающий специалист. Отчеты из МКС помогают руководителю анализировать работу соцслужбы, динамику сопровождения, формировать отчеты для доноров, которым очень интересна эффективность нашей работы», — отметила руководитель пермской благотворительной организации «Территория передышки» Анна Фадеева.

На странице каждого клиента в кабинете соцработника — информация обо всех оказанных услугах, примечания сотрудников, автоматическое создание справок и других документов. К профилю можно прикреплять файлы в любых форматах, настраивать напоминания, вносить данные о проживании в приютах и другие комментарии.