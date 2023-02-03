Sitronics Group внедряет системы ЭДО и формирования консолидированной отчетности

Sitronics Group внедрила систему электронного документооборота и формирования консолидированной отчетности для одного из крупных клиентов. Решение автоматически собирает документы с дочерних обществ заказчика, на основании этих документов и заданного алгоритма создает единый отчет, направляемый в головной офис компании.

Автоматизированная система электронного документооборота была разработана инженерами Sitronics Group (входит в АФК «Система») под индивидуальные потребности, сформулированные заказчиком. В частности, система собирает документы с дочерних обществ заказчика, формирует из них единый отчет, согласно сформулированным правилам и передает единый отчет в головной офис заказчика. В системе создан графический интерфейс, который отображает весь бизнес-процесс прохождения и согласования документов, а также процесс создания единого отчета.

В Sitronics Group аналитики индивидуально подходят к выявлению потребностей заказчиков. Изучают совместно с командой заказчика различные сценарии решения задач, выбирают оптимальные цепочки шагов с целью получения решения, позволяющего полностью удовлетворить потребности заказчика. В итоге клиент получает решение по электронному документообороту, полностью соответствующее всем согласованным бизнес-процессам.

«Сегодня на российском рынке много систем электронного документооборота. В наших решениях мы учитываем все индивидуальные пожелания заказчиков. В созданной нами системе документы не просто хранятся и перемещаются согласно бизнес-логике – на их основании в автоматически создается отчетная документация, оперативно отвечающая на вопросы топ-менеджмента. Это повышает эффективность управления за счет оперативности создания документов в установленном виде. Если раньше на создание отчета требовались дни, то сейчас это вопрос нескольких минут. Возрастает и степень объективности данных за счет снижения влияния человеческого фактора», - сказал вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

В бизнес-логике решения от Sitronics Group есть возможность прокомментировать любой документ, отправить его на доработку или оперативно согласовать. Модуль администрирования дает возможность настроить ролевые модели, изменить или ограничить функциональность пользователей, работающих с платформой. Этот функционал, помимо прочего, позволяет сохранить конфиденциальность информации.

Также в системе можно работать с презентациями – загружать, просматривать, работать над их форматированием в интерфейсе. Единое хранилище данных упрощает работу с архивами документов и позволяет просматривать как полные комплекты документов, так и отдельные разделы или конкретные слайды из многостраничных презентаций.