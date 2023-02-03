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Электронный документооборот введен в ООО «Газруринвест-Тюмень», входящем в ПАО «Газпром»

Компания «Газруринвест-Тюмень» полностью перешла на электронный документооборот с применение программного обеспечения «Этлас». Разработчики ПО осуществляют техническую поддержку системы. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт».

ООО «Газруринвест-Тюмень» занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, участвует в госзакупках. Организация является структурным подразделением компании «Газпром», которая всегда уделяла и продолжает уделять большое внимание повышению эффективности и рациональному и бережному использованию всех видов ресурсов.

Внедрение электронного документооборота (ЭДО) — это закономерная работа по совершенствованию в компании бизнес-процессов и делопроизводства. Как показывает опыт, ЭДО не только снижает издержки и экономит людские и материальные ресурсы, но и улучшает имидж организации — используя его, она демонстрирует приверженность к передовым методам работы.

Так же закономерно, что для решения поставленной задачи была выбрана разработка отечественных программистов — система электронного документооборота «Этлас» версии 7.0. В существующих условиях мировой экономики опора на собственные силы позволяет минимизировать риски и гарантировать информационную безопасность документооборота.

Развертывание и настройку системы произвели специалисты разработчика, руководствуясь техническим заданием, в котором были подробно перечислены требования заказчика.

После установки системы на сервере заказчика была произведена настройка системы: сформированы группы пользователей и настроены права доступа; настроены карточки документов и правила автоматической нумерации, включая правила распознавания указанных в техзадании типов документов; сформирована структура хранения документов; настроены требуемые заказчиком бизнес-процессы; пользователи системы проинструктированы о работе с ней и ее возможностях.

Для обеспечения максимально надежной и стабильной работы системы, а также для возможности производить быструю адаптацию системы под возникающие требования, руководство заказчика сочло целесообразным заключить на год договор технической поддержки системы. При возникновении каких-либо вопросов или проблем в работе СЭД «Этлас» специалисты разработчика квалифицированно и оперативно их решат.

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