Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании

3Logic Group завершила пилотный проект по контролю качества строительных работ с использованием четырехопорных роботов в крупной добывающей компании. Робособаки подтвердили свою эффективность в задачах архитектурного надзора и мониторинга соблюдения сроков строительства. 3D-модель строительного объекта при помощи мобильных робоплатформ создана за 12 минут, тогда как геодезисту на это требуется до 72 часов. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Команда разработчиков ПО для робототехники 3Logic Group и специалисты крупной добывающей компании протестировали применение робособак для создания 3D-моделей строящихся объектов. Заказчик подтвердил успешность пилотного проекта и свою заинтересованность в использовании робоплатформ в строительстве.

Бионический робот под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, проходил заданные маршруты в помещениях стройплощадки в Тюмени. На робособаке было установлено сканирующее оборудование весом 2,5 кг. В отличие от колесных платформ робособака свободно перемещалась по помещениям и лестницам, перешагивала через возможные препятствия. Сканирование пространства проводилось непрерывно. На получение 3D-модели объекта площадью 2000 кв м. было затрачено 12 минут. Геодезисту высокой квалификации на выполнение этой задачи требуется до 72 часов. При этом отклонения в 3D-модели помещения, полученного с помощью робота, составили не более 2 см.

Применение мобильных четырехопорных роботов возможно в дневное и ночное время. Это особенно важно для строительных объектов, которые возводятся в условиях полярной ночи.

«Предприятия реального сектора находятся в поиске инструментов, способных повысить эффективность привычных процессов. В мониторинге строительства робоплатформы показали высокую точность в измерениях и скорость: "машина" справилась с геодезическими работами в 360 раз быстрее человека. Вместе с нашим заказчиком мы приблизились к созданию решения, которое позволит получить отличный результат и исключить сотрудников из рутинных задач и сохранить их здоровье», — отметил Илья Каинов, руководитель направления роботизированных систем 3Logic Group.

Команда разработки 3Logic Group развивает ПО для навигации роботов в пространстве. ПО включает алгоритмы машинного обучения, что позволяет совершенствовать выполняемые устройством операции. Сначала робособака проходит необходимый маршрут под управлением человека с помощью приложения (существует версия для ОС Android). В приложении оператор контролирует работу робота: траекторию движения, обход препятствий, прохождение лестниц, необходимые остановки и пр. Затем технологии машинного обучения позволяют роботу ориентироваться на местности автономно и вмешательство оператора уже не требуется.

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3Logic Group — ИТ-компания полного цикла. Портфель компании по направлению дистрибуции компьютерной техники и комплектующих представлен 270 производителями. 3Logic Group является эксклюзивным дистрибьютором бионических роботов в России и разрабатывает ПО для их навигации. Также компания выпускает более 300 тыс. единиц техники в год под собственными торговыми марками: Raskat (офисные и домашние ПК), Crusader (серверы), Fragmachine (игровые ПК для киберклубов).