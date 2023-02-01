«Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила перевод работающих в России ритейлеров на отечественное программное обеспечение для обмена данными о заказах и товарах — систему «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Всего к системе подключено 170 федеральных и региональных торговых сетей, а также 4000 их поставщиков. Решение «Сберкорус» работает в 70% компаний из списка топ-50 FMCG-компаний России.

Общий объем электронного документооборота в системе превысил 12 млн документов.

EDI-система электронного обмена данными нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в российские магазины.

Ранее многие российские ритейлеры использовали иностранное программное обеспечение. Перевод на российские технологии поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния процессы, обеспечивающие надежность и полноту поставок товаров в российские магазины.

Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории России и защищены современными средствами киберзащиты.

Среди компаний, поставщики которых переведены на систему «Сфера EDI», торговые сети: «Ашан», «Красное и белое», «Окей», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Утконос», «Мираторг», «Детский мир» и др.

«Электронный документооборот и оперативный обмен данными значительно облегчает процессы работы с поставщиками. Переход на электронный обмен данными уже далеко не новинка, а некий обязательный минимум современного бизнес-процесса для повышения его эффективности. Проект по переводу поставщиков на “Сфера EDI” в сотрудничестве со “Сберкорус” мы проводили в рамках импортозамещения, снижая риски зависимости от иностранных провайдеров. Сделали это в максимально сжатые сроки. Сотрудничество с провайдером планируем продолжать по разным направлениям: работа с перевозчиками, поставщиками, спецпроекты», — сказал руководитель портфеля проектов «Детский мир» Дмитрий Иванов.

«Процесс полного перевода ритейлеров и их поставщиков на “Сфера EDI” начат нами в марте 2022 г. Это один из ключевых проектов компании, так как это программное обеспечение крайне важно для своевременной и постоянной поставки товаров в российские магазины. “Сберкорус” создал для реализации проекта отдельную группу специалистов из 100 человек, которые все эти месяцы напряженно работали, чтобы обеспечить надежность поставок и стабильность работы всех систем у наших коллег и партнеров. Мы гордимся тем, что наше решение поможет компаниям работать эффективнее в новых рыночных условиях и не терять темпов развития и цифровизации», — сказал руководитель компании «Сберкорус» Виталий Тарасов.