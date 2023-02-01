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Omega.Future модернизировала ЕОФС Нижегородской области

Omega.Future модернизировала Единую объединенную финансовую систему Нижегородской области.

Проект модернизации охватил 588 учреждений, количество автоматизированных рабочих мест выросло до 2 тыс. В результате модернизации осуществлен переход на отечественное ПО, снижены финансовые (-10%) и трудовые (-10%) затраты на сопровождение и обслуживание информационных систем, ускорено получение управленческой отчетности (50%), актуальная информация для руководителей стала доступна в режиме онлайн.

До старта проекта учет в учреждениях Нижегородской области велся разрозненно в системе «1С» и других программных продуктах, управленческие решения принимались на основе субъективных данных, сформированных в ручном режиме.

В ходе модернизации в систему финансового и управленческого учета Нижегородской области было внедрено 8 программных продуктов на базе «», обеспечена интеграция с федеральными информационными системами и автоматизация централизованного учета и формирования сводной отчетности. Пользователям стал доступен единый вход в систему через браузер или тонкий клиент, облачное решение реализовано на базе технологии «Фреш».

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