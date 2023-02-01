Больше 8 млн покупателей «Ленты» отказались от бумажных чеков

За год 8,5 млн лояльных клиентов торговой сети «Лента» отказались от печати бумажных чеков. Опция наиболее популярна в Иркутске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Ленты.

Торговая сеть «Лента» предложила покупателям возможность отказаться от печати бумажных чеков и купонов в декабре 2021 г. Для этого необходимо поставить соответствующую отметку в приложении «Лента» или в личном кабинете на сайте lenta.com. Чек приходит на электронную почту клиента и отображается в приложении. При этом в случае необходимости посетитель магазина может получить фискальный документ на кассе.

За год от печати бумажных чеков отказались 8,5 млн человек, это 34% лояльных покупателей. Лидером по доле клиентов, предпочитающих получать их на электронную почту, стал Иркутск: 35% покупателей отказались от бумажных чеков. Следом идут Нижневартовск (33% клиентов), Санкт-Петербурга, посёлок Щеглово Ленинградской области и Мурманск – 31%.

2% посетителей магазинов периодически просят принудительно распечатать документ. Это 96 тыс. клиентов.

Благодаря инициативе компания снизила негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения объема используемой термобумаги: торговая сеть сэкономила 85 980 км кассовой ленты. Это почти 20 млн сэкономленных рублей, в том числе 5,2 млн руб. за счет сокращения длины купонов.

В среднем на печать фискального документа уходит около двух секунд. За год не было пробито более 99 млн чеков, благодаря чему магазины сэкономили 55 тыс. часов рабочего времени.

Компания продолжит внедрять проекты, направленные на отказ покупателей от печати бумажных чеков.

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МКПАО «Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также формат магазинов у дома под брендом «Мини лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнёров и платформы «Утконос». По состоянию на 31 декабря 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.