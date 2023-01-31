Спрос на онлайн-консультации педиатров вырос на 57% в 2022 году

За год число обращений к педиатрам в рамках телемедицины увеличилось на 57% на фоне расширения семейного доступа к сервису и роста сезонных детских заболеваний. К таким выводам пришли «Альфастрахование» и медтехкомпания «Доктор рядом», проанализировав обезличенные и обобщенные данные телемедицинских консультаций и онлайн-записей пациентов.

Рост числа обращений к педиатрам был обусловлен главным образом появлением новой услуги в телемедицине. Работодатели в прошлом году начали предлагать своим сотрудникам семейные пакеты с доступом к онлайн-консультациям врачей. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование».

За 2022 г. был зафиксирован рост плановых консультаций с психологами, терапевтами, кардиологами, педиатрами за счет наличия большого количества осложнений у пациентов после перенесенного COVID-19.

Устойчивый рост числа консультаций с педиатрами зафиксирован впервые. Скорее всего, родители предпочли прибегнуть к телемедицине, чтобы, по возможности, меньше водить детей по поликлиникам в период подъемов заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Пик обращений к педиатрам в 2022 г. пришелся на периоды январь – апрель и сентябрь, сразу перед возвращением детей к учебе.

Чаще всего за педиатрической помощью обращались граждане, живущие в крупных мегаполисах – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Основная группа пользователей телемедицины, обратившихся за помощью к педиатру по вопросам здоровья ребенка – это женщины (70%).

Наиболее популярным форматом получения помощи стали консультации с дежурным специалистом, который доступен 24/7. На долю консультаций с дежурным педиатром пришлось 92% обращений, с педиатром – 8%. Онлайн-консультации позволяют снять тревогу у родителей, оперативно проконсультироваться в удобное время со специалистом.

Среди основных причин обращений к педиатру – кашель (34%), повышение температуры (29%), насморк (17%), боль в животе (10%), высыпание на теле (8%), нарушения сна (2%).

«Тренд на получение консультаций онлайн набирает обороты именно потому, что в любую секунду вы можете получить мнение профессионального врача, к которому в обычной жизни записываться на прием нужно загодя. В случае с детьми это особенно актуально, так как они в целом чаще подвержены респираторным заболеваниям, кишечным расстройствам и т.д. в силу особенностей развития иммунитета. Уверены, перспективы телемедицины огромны, и в будущем она может помочь снять нагрузку с поликлиник и предотвратить сезонные вспышки заболеваний за счет того, что количество посетителей на первичных приемах в медучреждениях сократится», – сказал Александр Лапунов, директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «Альфастрахование».

«Расширение ДМС за счет семейных пакетов стало для работодателей одним из эффективных способов повышения лояльности, продуктивности и безопасности сотрудников. Здоровье сотрудников сегодня беспокоит работодателей не меньше, чем расходы на страхование. На фоне роста распространения различных респираторных вирусов, компании готовы предпринимать дополнительные усилия к тому, чтобы работники и члены их семей оставались в безопасности», – сказал директор по продажам медтехкомпании «Доктор рядом» Арсен Широян.

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Группа «Альфастрахование» – российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина Альфастрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп». Услугами «Альфастрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий.