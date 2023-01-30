«Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение

Компания IBS стала авторизованным партнером «Ростелеком-ЦОД» по продуктам платформы ESMP, которая является отечественной разработкой и внесена в Единый реестр российского ПО. В условиях импортозамещения ESM-платформа является подходящим решением при переходе от продукта зарубежного вендора к отечественной разработке. Кроме этого, решение позволяет улучшить систему приема, обработки заявок и отчетности с SMB до enterprise-уровня. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-ЦОД».

«Сегодня, как никогда ранее, остро стоит вопрос выбора платформ, входящих в реестр отечественного ПО. Наше партнерство с “Ростелеком-ЦОД” нацелено на реализацию проектов по организации имортозамещенной системы управления сервисом и контактными центрами. Мы считаем, что расширение продуктового портфеля платформой ESMP позволит решить проблемы наших клиентов при выборе решения, так как она обеспечивает автоматизацию сервисных проектов любого уровня сложности. Партнерство позволит IBS и “Ростелеком-ЦОД” обеспечить качественное внедрение и дальнейшее сопровождение платформы ESMP. Совместный опыт реализации проектов обеспечит плавный переход от зарубежных систем на ESMP в компаниях любого размера и с процессами любой сложности», — отметил Антон Сучков, директор департамент сопровождения заказных систем в IBS.

«В рамках продвижения нашей ESM-платформы мы сконцентрировались на том, чтобы расширить нашу партнерскую сеть, ориентируясь прежде всего на взаимодействие с крупными профильными интеграторами. Сотрудничество с компанией IBS позволит представить наш продукт широкому кругу компаний, а также предложить современное решение, которое позволит не только повысить качество и скорость обработки заявок, но и импортозаместить решения зарубежных вендоров, покинувших российский рынок», — сказал директор по развитию и поддержке партнерской сети «Ростелеком-ЦОД» Вячеслав Хренов.

ESMP — отечественная ITSM-платформа enterprise-уровня, предназначенная для автоматизации работы любых сервисных подразделений от ИТ до HR. Разработка включает в себя несколько модулей: удобный модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов любой сложности в концепции low-code (Service Manager), портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском (Client Portal), конструктор для создания дашбордов и отчетов, преобразующий данные в понятную инфографику и аналитическую отчетность (Metrica), модуль создания цифровых помощников — чат-бот (Button) и лингвистический самообучающийся модуль — нейросеть (Lingvo).

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«Ростелеком-центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, ESM-платформы, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. В группу компаний входят MSK-IX, DataLine, Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ». Основные направления деятельности: геораспределенная сеть дата-центров уровня Tier III с общей емкостью 13,5 тыс. стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург), публичные облачные сервисы (IaaS, платформенные сервисы, VDI, DR, резервное копирование и др.), передача данных между площадками, телекоммуникации, частные облака, интеграционные проекты, разработка ПО и программно-аппаратных комплексов. «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews, 2020).

IBS — бизнес- и технологический партнер компаний российского бизнеса. Компания трансформирует понимание современной экономики и технологическую экспертизу в решения, повышающие эффективность управления и конкурентоспособность компаний в цифровую эпоху.