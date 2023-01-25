Simetra создаст транспортную модель Казанской агломерации

Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, разработает транспортную модель Казанской городской агломерации, в которую входит сам республиканский центр и 6 прилегающих к нему районов. Модель — рабочий инструмент, направленный на возможность расчёта различных вариантов развития транспортной системы агломерации на период вплоть до 2040 г.

«Работы будут выполнены в три этапа в срок до середины осени этого года. В рамках первого этапа специалисты проведут полевые замеры, социологический опрос, обследования пассажирских потоков, аккумулируют и проанализируют исходные данные, которые затем лягут в основу расчетов. В опросе примут участие около трёх тысяч респондентов, специалисты проанализируют работу почти 200 маршрутов. Транспортная модель позволит спрогнозировать транспортную ситуацию, разработать рекомендации и продумать необходимые мероприятия», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

В рамках создания транспортной модели будет проведена оценка количества, качества и подвижности транспортного состава, интенсивности и скорости передвижения разных видов транспорта. Специалисты также оценят объемы транспортных и пассажирских потоков и паттерны поведения людей с учетом их целей поездки. В ходе работы будет оцифрована улично-дорожная сеть, организация дорожного движения и вся сеть маршрутов регулярных перевозок агломерации, проведен анализ социально-экономической статистики региона как на текущее положение, так и на все горизонты планирования.

«Недавно в Казани заработала своя Лаборатория интеллектуальных транспортных систем на базе Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева. Этот проект появился при поддержке компании Simetra и позволяет нам развивать компетенции молодых транспортных инженеров и перенимать опыт старших коллег. Создание транспортной модели Казанской агломерации — важный шаг для совершенствования транспортного планирования и моделирования в республике», — отметил Рифкат Минниханов, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».

Кроме непосредственно разработки модели, Simetra проведёт обучение-инструктаж специалистов заказчика. Специалисты компании участвовали в создании крупнейших транспортных моделей российских и зарубежных городов и регионов, в том числе Москвы, Ташкента, Самарканда, Ростовской и других областей.