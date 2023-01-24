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Цифровизация ИТ в госсекторе
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В Московской области электронные услуги стали доступнее для жителей

Новый цифровой МФЦ открылся в подмосковной Дубне. Теперь электронные услуги жители могут получить в библиотеке. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале госуслуг Подмосковья уже более 270 услуг в “цифре”. Теперь жители Дубны будут приходить в библиотеку не только за интересной книгой, но и чтобы подать онлайн-заявление на нужную им услугу», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Адрес смарт-центра: г. Дубна, ул. Свободы, д. 20. Цифровой МФЦ будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерыва.

За 2022 г. в цифровых зонах МФЦ жители Подмосковья получили более 1 млн услуг. В смарт-центрах предоставляется доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг. При необходимости консультанты многофункциональных центров помогают посетителям заполнить онлайн-заявления.

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