«Боровичский комбинат огнеупоров» использует интеллектуальные сервисы Directum для обработки документов

В 2021 г. на АО «Боровичский комбинат огнеупоров» стартовало внедрение интеллектуальных сервисов Directum Ario. С помощью ИИ-технологий ускорилась обработка входящей корреспонденции и первичных документов, ежемесячный объем которых составляет 6500 экземпляров. Также благодаря искусственному интеллекту сократилась рутина и уменьшилось количество человеческих ошибок. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Заместитель директора — руководитель службы информационных технологий АО «БКО» Юрий Саламонов: «Система Directum используется на нашем предприятии уже 15 лет. С ее помощью мы перевели в электронный вид ключевые бизнес-процессы по работе с документами и добились качественных улучшений. Но объем входящей документации к 2021 г. вырос до 6500 в месяц, и это направление работы потребовалось дополнительно оптимизировать. Чтобы облегчить занесение информации, поступающей от контрагентов, мы решили разгрузить сотрудников и внедрить автоматическое распознавание. Выбор остановили на интеллектуальных сервисах Directum Ario. Они показали хорошие результаты во время тестирования. Плюс мы оценили возможности их гибкого обучения».

На АО «Боровичский комбинат огнеупоров» документы поступают несколькими способами: в электронном виде через сервис обмена «Диадок», в бумажном виде по почте или нарочно, а также электронная корреспонденция приходит через email, сайт «Госуслуги» и другие источники. В зависимости от способа поступления документов интеллектуальные сервисы Directum по-разному их обрабатывают.

Всего на АО «БКО» с помощью интеллектуальных сервисов Directum сегодня классифицируется 24 вида документа. Распознавание реквизитов настроено для восьми из них: товарной накладной, УПД, счета-фактуры, акта выполненных работ и др. ИИ-сервисы извлекают значимые реквизиты: номер, дату, наименование организации и пр. Карточки первичных документов заполняются извлеченными фактами, после чего сотрудники проверяют результат работы искусственного интеллекта.

Специалисты АО «БКО» самостоятельно обучают интеллектуальные сервисы работать с новыми видами документов. Делопроизводители используют приложение для визуальной разметки AVIA — отмечают на документах значимые факты, а сотрудники отдела информационных технологий проводят само обучение искусственного интеллекта. Пул распознаваемых документов всё время пополняется. Так, недавно ИИ-сервисы научились определять постановления службы судебных приставов.

Проект еще не завершен, но определенные итоги уже можно подвести: в три раза сократилось время на обработку первички; точность классификации документов составила от 60 до 100%; ускорилась подготовка отчетности для государственных органов (ФНС, ПФР, внебюджетных фондов и пр.) и внутренних контролеров.

Также благодаря интеллектуальным сервисам Directum организован контроль над возвратом подписанной контрагентами финансово-первичной документации. Гарантируется правильность оформления такой документации. Появился оперативный доступ к документам для всех заинтересованных работников.

Цифровизация АО «БКО» продолжается. В планах — охватить процессы по отправке и получению документов от контрагентов по электронной почте, расширить список классифицируемых видов документов и распознаваемых реквизитов.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.