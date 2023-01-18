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Cloud4Y предоставил «Финмаркет М» сертифицированный PCI DSS-cервер

ООО «Финмаркет М» — столичная компания, которая привлекает новых клиентов для МФО и помогает людям получить кредит, даже если ранее везде были получены отказы. Это сложный, чувствительный сектор экономики, который строго регулируется российским законодательством. Поэтому для нормальной работы компании нужно добиться высокого уровня защищенности своей инфраструктуры, получить ряд лицензий и сертификатов.

Одной из главных сложностей является получение сертификата PCI DSS. Для этого нужно выполнить ряд условий, что требует много времени, денег и сил компетентных специалистов. Или же обратиться к подрядчику, который готов обеспечить соответствие требованиям стандартам. «Финмаркет М» так и поступил, обратившись за помощью к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

PCI DSS хостинг в облаке — это решение для организаций, которые принимают, обрабатывают или хранят данные платежных карт своих клиентов. Обеспечивает надежную защиту данных держателей карт. Получение сертификата PCI DSS — обязательное условия для работы каждой организации, которая хранит, обрабатывает или передает в своих информационных системах номера платежных карт, выпущенных под брендом любой из вышеуказанных международных платежных систем. То есть его требования распространяются на обычные и интернет-магазины, банки, платежные шлюзы, процессинговые центры и прочие структуры.

Подписав договор с Cloud4Y, «Финмаркет М» в течение недели получил готовый сертифицированный сервер, на котором можно настраивать и запускать рабочие приложения. Практически вся работа была выполнена на стороне провайдера, что избавило финансовую организацию от необходимости глубоко погружаться в технические процессы. В настоящее время «Финмаркет М» продолжает пользоваться инфраструктурой облачного провайдера Cloud4Y.

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