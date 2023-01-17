«Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions

«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксперт в области создания аналитических систем.

Arenadata DB — российская аналитическая массивно-параллельная СУБД, которая оптимально подходит для аналитической работы с очень большими объёмом данных. В VK Cloud СУБД Arenadata DB представлена как управляемый облачный сервис с готовой инфраструктурой и администрированием на стороне провайдера.

Первый этап проекта миграции рассчитан на 7 месяцев. В ходе его реализации планируется: спроектировать и развернуть хранилище веб-аналитики на базе облачной Arenadata DB; перенести данные из текущего хранилища в АХД Arenadata DB в облаке VK Cloud в части данных по веб-аналитике; предоставить современные инструменты обработки и глубокого анализа данных специалистам компании «Комус».

Развитие бизнеса «Комуса» сопровождается ростом объёмов обрабатываемых данных по веб-аналитике и необходимостью внедрения новых средств их анализа. Переход на российское ПО позволит снизить затраты, ускорить массивно-параллельные вычисления, получить современные средства аналитики и сократить время принятия бизнес-решений. Выбор облачной версии Arenadata DB также положительно скажется на показателе скорости ввода решения в эксплуатацию (Time to market).

Предполагается, что модель данных в новом хранилище будет максимально приближена к существующей, а работа бизнес-пользователей в текущих системах BI не будет нарушена. Специалисты компании Sapiens solutions имеют опыт работы и с текущим технологическим стеком, и с программными продуктами компании Arenadata, а также участвовали в разработке текущего хранилища по данным веб-аналитики.

«Мы выбрали Arenadata DB, поскольку это зрелый и полностью готовый к эксплуатации продукт, который успешно используют многие крупнейшие организации российского рынка. Наша компания планирует развивать ADB как перспективную платформу для хранения данных веб-аналитики. Мы рассчитываем, что эта СУБД поможет нам упростить и ускорить процессы работы с продвинутой аналитикой», — сказал Павел Мартынов, руководитель службы развития аналитических решений компании «Комус».

«Наличие наработанных фреймворков Arenadata DB позволяет нам в проекте сосредоточиться на бизнес-функциональности, а не на создании базовых технических компонентов. Приятно, что нам предстоит не просто заменить одно программное обеспечение на другое, но и в ходе процесса миграции улучшить систему, дать бизнесу новые актуальные средства работы», — сказал Юрий Ефаров, генеральный директор Sapiens solutions.

«Облачные сервисы VK Cloud помогают бизнесу любого масштаба строить комплексные системы для работы с данными, а также использовать технологии ML и AI для оптимизации бизнес-процессов и предиктивной аналитики. Работать с данными в облаке удобно: система динамически масштабируется или сокращается при изменении нагрузки. Бизнес платит только за те ресурсы, которые использовал. Все инструменты для данных преднастроены, их легко подключить для быстрого теста гипотез, пилотных проектов и внедрения комплексных аналитических решений. Контур VK Cloud сертифицирован по стандартам 152-ФЗ, УЗ-1, это обеспечивает работу с данными по требованиям законодательства», — отметил Леонид Аникин, директор по продажам VK Cloud.