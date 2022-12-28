Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform

Российский производитель растительных масел ГК «Благо», «Сбер» и «Сбермобайл» подписали договор о создании «Цифрового двойника производства» маслоэкстракционного завода на базе платформы SberMobile IIoT Platform и программно-аппаратного комплекса «Цифровое производство» компании «Сбермобайл». В церемонии приняли участие генеральный директор «Благо инвест» Дмитрий Фосман, генеральный директор «Сбермобайл» Руслан Гурджиян, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов, а также команда DTaaS Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Платформа SberMobile IIoT Platform позволяет создать цифровую копию производственных активов и процессов производства масла от этапа обезличенной приемки сырья, переработки до выпуска готовой продукции. Внедрение платформенного решения позволит исключить затраты на объединение решений автоматизации всех переделов продукции, создать единое облако производственных данных и построить процесс принятия решений на основе данных непосредственно с датчиков и производственных линий с использованием технологии машинного обучения.

На первом этапе технология будет внедрена на Верхнехавском маслоэкстракционном заводе, расположенном в Воронежской области. В дальнейшем решение будет масштабировано на все производственные площадки группы компаний. Общий объем инвестиций может составить более 200 млн руб.

Реализация проекта позволит повысить оперативность и точность сбора количественных данных, снизит время реагирования и принятия управленческих решений, а также полностью исключит человеческий фактор в мониторинге технологического процесса на производстве.

В июне этого года между «Сбером» и ГК «Благо» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Заключаемый договор является важным шагом в реализации достигнутых договоренностей.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, сказал: «Вместе с ГК «Благо» команда DTaaS Сбера реализует целый ряд проектов в рамках стратегии цифровой трансформации бизнеса клиента. Технология промышленного интернета вещей – один из ведущих трендов ускоренного развития производственных компаний. Её внедрение увеличивает производительность оборудования, оптимизирует затраты и сокращает долю ошибок за счет повышения точности прогнозирования».

Дмитрий Фосман, генеральный директор «Благо инвест», отметил: «Наш завод в Верхней Хаве станет площадкой для пилотного проекта по созданию «Цифрового двойника производства». Ее эксплуатация должна начаться в сентябре 2023 г. Новая система поможет решать текущие проблемы, но что важнее – ее внедрение станет фундаментом масштабной цифровой трансформации наших производств, основой для перехода к Индустрии 4.0, в том числе развития экспертных систем и технологий искусственного интеллекта для дальнейшей оптимизации процессов, потребления энергоресурсов, получения производственной аналитики. Решение «Сбермобайл» подходит для реализации таких масштабных задач».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбермобайл», сказал: «Мы рады, что развитие платформенных решений направления «Цифрового предприятия» от «Сбермобайл» достигло такого уровня, что нашими партнерами становятся такие крупные компании, как производственное предприятие «Благо». Мы подписали соглашение на реализацию решения «Цифровой двойник производства», которое призвано оптимизировать деятельность компании, сокращать издержки и оказывать непрерывный сервис. Наша стратегия развития IIoT-платформ показала свою эффективность, и мы планируем продвигать ее усиленными темпами в будущем».