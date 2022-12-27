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ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сертифицирована Минобороны по первому классу защиты

Разработанная в ГК «Астра» защищенная ОС Astra Linux Special Edition 1.7 успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации Министерства обороны России по первому, максимальному, классу защиты информации и получила сертификат №6050 от 10 ноября 2022 г. Таким образом, разработанная в ГК «Астра» платформа на сегодняшний день единственная на рынке может применяться в информационных системах, обрабатывающих государственную тайну до степени «особой важности».

Получению сертификата предшествовал комплекс исследований, проведенных экспертами аккредитованной испытательной лаборатории НПО «Эшелон». Объектом исследований стала не только актуальная версия ОС Astra Linux с ядром Linux 5.4 из комплекта поставки, но и ее обновление, которым введена поддержка ядра Linux 5.10.

Кроме того, в рамках тестирования были реализованы проверки функциональных возможностей создания и защиты средствами ОС изолированных программных сред (контейнеров), среды виртуализации, а также проверены функции защиты СУБД.

Результаты выполненных работ подтвердили: Astra Linux Special Edition 1.7 отвечает требованиям регулятора в части ИТ-безопасности. Решение в полной мере подходит для использования в ИТ-инфраструктурах, которые обрабатывают любую информацию ограниченного доступа, включая персональные данные и сведения, составляющие служебную, коммерческую и государственную тайну, в том числе степени секретности «особой важности».

«Сертификация ОС Astra Linux Special Edition 1.7 в Министерстве обороны — это очень значимое событие и для ГК «Астра», и для российских организаций, особенно для тех, которые работают с секретными данными и нуждаются в максимальной защищенности ИТ-систем. Полученный сертификат служит объективным и официальным подтверждением того, что наш продукт является самой надежной в стране доверенной базой для любых инфраструктур. Конечно, мы понимаем, что каждый день появляются новые киберугрозы, поэтому не остановимся на достигнутом, а продолжим активно работать над развитием средств защиты информации, встроенных в ОС», — отметил Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра».

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