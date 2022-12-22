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МТС запустила службу мониторинга инцидентов Mission Control Center

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске службы Mission Control Center. Ситуационный центр находит более 95% инцидентов еще до того, как их заметят разработчики, что позволило снизить простой критичных для бизнеса группы ИТ-систем более чем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Mission Control Center экосистемы МТС — это служба круглосуточного мониторинга, которая в режиме реального времени следит за состоянием всех критичных для компании бизнес-сервисов и информационных систем, предупреждает и координирует устранение возможных сбоев. Сервис стал ключевым компонентом внедряемого в группе подхода к обеспечению надежности всех систем, который должен снизить количество инцидентов и ускорить время их устранения. В ближайшее время сервис будет выстраивать модель, которая будет показывать оценку потерь бизнеса от каждого инцидента.

На данный момент в Mission Control Center внедряется модель реагирования на события, основанная на оценке критичности состояния сервиса, подвергнутого сбою, которая на практике применяется в авиации. Данная модель определяет логику эскалаций и информирования в рамках устранения критических инцидентов.

Благодаря внедрению Mission Control Center продуктовым командам удалось повысить скорость устранения инцидентов более чем на 10%. Кроме того, до 40% критических инцидентов сегодня решается техническими специалистами еще до появления зарегистрированных жалоб со стороны пользователей.

Ключевым фактором успеха деятельности Mission Control Center является возможность в режиме реального времени отслеживать состояние ИТ-ландшафта экосистемы, что обеспечивается развитыми практиками обеспечения надежности, построенными на базе подходов Site Reliability Engineering (SRE) и различными инструментами платформы наблюдаемости, к которой массово подключаются продукты группы МТС.

Запуск ситуационного центра позволил МТС повысить эффективность продуктовых команд за счет сокращения времени простоя из-за технических инцидентов и снижения вероятности возникновения критичных сбоев. На сегодняшний день более 150 продуктов экосистемы МТС контролируется через Mission Control Center.

«Надежность и стабильность работы всех продуктов компании всегда важно оценивать экономически. Сегодня мы переходим от обеспечения эксплуатации информационных систем к решению задач обеспечения надежности бизнес-сервисов. Mission Control Center является ключевым элементом, который позволяет поддерживать качество продуктов экосистемы на высочайшем уровне, необходимом нашему бизнесу», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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