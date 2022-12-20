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RuVDS запустит 2 дата-центра в Казахстане

Российский хостинг-провайдер RuVDS запустит две площадки с виртуальными серверами в Казахстане. Дата-центры откроются в Алма-Ате и Астане уже весной.

«Новые серверы будут доступны для клиентов уже в марте 2023 г., инвестиции в проект составили 50 млн рублей. Экономика Казахстана активно развивается, уверен, что наши предложения, поддержанные самыми современными технологическими решениями – то, что будет востребовано во множестве бизнес-структур страны», – отметил Никита Цаплин, основатель и генеральный директор RuVDS.

Ввод новых дата-центров в эксплуатацию будет интересен и российским клиентам компании, работающим в регионе – они смогут значительно улучшить качество сервиса. В том числе и за счет сокращения времени отклика: их сайты и приложения, ориентированные на потребителя в Казахстане, будут работать быстрее.

После ввода новых площадок в работу у клиентов компании появятся возможность выбрать новые дата центры на сайте RuVDS. Оплатить хостинг можно будет в том числе и через банки Казахстана.

Услуги клиентам будут предоставлены на базе коммерческих ЦОДов «Транстелекома». Оба дата-центра, общая площадь которых составляет около 500 м2, соответствуют стандарту надежности Tier III, что обеспечит бесперебойную работу оборудования и надежность хранимой на серверах информации. Расчетная мощность энергопотребления на площадке в Алма-Ате – 650 кВа, в Астане – 2000 кВа.

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