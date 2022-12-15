Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»

На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск станции обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

«ВТБ арена парк» — уникальный объект, объединивший под одной крышей футбольную и хоккейную арены, а также торговый центр «Арена плаза» с подземным паркингом. Размещенная зарядная станция будет актуальна не только для посетителей спортивных матчей на арене, но и для водителей электромобилей, проезжающих по Ленинградскому проспекту или третьему транспортному кольцу. В процессе заряда водителям есть чем заняться на территории комплекса.

«Установка зарядной станции Sitronics Electro на подземном паркинге — ещё один шаг к обеспечению максимального количества услуг для комфортного пребывания гостей на «ВТБ арене». Мы смогли решить важную проблему, возникающую у водителей электромобилей, которые часто посещают мероприятия комплекса, торговый центр, а также являются владельцами апартаментов ЖК «Арена парк» и жителями близлежащих районов. Сотрудничество с Sitronics Electro, одним из лидеров своей отрасли, позволит нам стать частью масштабной зарядной инфраструктуры, которую компания создаёт по всей стране», — сказал Андрей Лунтовский, генеральный директор компании «ВТБ арена».

Зарядная станция мощностью 60 кВт оснащена популярными коннекторами — CCS2, CHAdeMO и Type 2, поддерживает одновременную зарядку двух электромобилей: на медленном и быстром портах. Процесс быстрой зарядки занимает 20-40 минут, это время электромобилисты могут провести в торговом центре. Воспользоваться медленной зарядкой смогут водители, которые едут на матч или концерт.

«Мы всегда выбираем наиболее привлекательные точки для установки зарядных станций. Паркинг на территории ТЦ «Арена плаза» — отличное решение. Мы уверены, что благодаря уникальности объекта зарядка станет популярным местом у электромобилистов», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

По данным «Автостата», с января по октябрь 2022 г. в России было куплено 2090 новых электромобилей, что на 34% больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Количество станций по России уже достигает 4,5 тыс. Sitronics Electro развивает сеть зарядных станций по всей стране: ЭЗС оператора заряжают электромобили и электробусы в Москве, Московской области, Сочи, Нижнем Новгороде и Ульяновске.