ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ

«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов.

Она включает в себя методы оперативного контроля технического состояния конструкции самосвала на базе цифровых моделей.

Ключевые эффекты новой модификации — это продление срока службы рам и подвесок, сокращение общего времени аварийных простоев, а также повышение эффективности на производствах за счет сокращения возможных поломок.

В режиме реального времени новая СКЗиТ передает информацию о текущем состоянии карьерной техники и накопленном уровне усталостных повреждений сначала на цифровой интерфейс самосвала, а затем на внешние оперативные системы. На основе этих данных инженер принимает решение о необходимости вмешательства в эксплуатацию, потребности в сервисе и диагностике.

«Отечественных решений такого же качества на сегодняшний день не существует. Эта система является аналогом западных VIMS (Caterpillar) и PLM (Komatsu), однако, в отличие от них, может устанавливаться на самосвал любой марки и модели. Кроме того, другим преимуществом нашего решения является возможность установки дополнительного функционала, например, цифровых советчиков вождения самосвалов», — сказал технический директор «Вист групп» Дмитрий Сиземов.

Ранее компания выпустила три цифровых советчика: советчик долговечности конструкции самосвала, советчик ходимости шин и советчик расхода топлива. Интегрируя этот рекомендательный сервис с обновленной версией СКЗиТ, пользователи карьерной техники значительно повышают уровень безопасной и безаварийной эксплуатации самосвалов. Советчики используют измерительные и вычислительные возможности СКЗиТ как аппаратную основу.

Генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков сказал: «В следующих релизах мы собираемся добавить в систему такие решения как контроль усталости водителя, контроль окружения, буфер промежуточного обмена данными для предприятий с недостаточным радиопокрытием. Разработка будет реализована за счет оптимизации внутреннего наполнения системы без ущерба для текущей функциональности. Продукт соответствует актуальному запросу на импортозамещение и производится в России с использованием отечественных материалов».

С 1999 г. «Вист групп» является постоянным производителем и поставщиком СКЗиТ для компании «БелАЗ» и эксплуатирующих их карьерные самосвалы горнодобывающих предприятий России и стран СНГ.

СКЗиТ экспортируется также на рынки дальнего зарубежья, в том числе в Китай.

Система устанавливается на самосвалы грузоподъемностью от 55 тонн непосредственно на заводе и интегрируется с другими бортовыми электронными системами управления и контроля состояния машины. Она помогает предотвращать повышенный износ деталей благодаря контролю веса перевозимого груза, отслеживает количество топлива в баке и не допускает его нецелевое использование, контролирует уклон дороги, регистрирует события и отображает данные о работе самосвала.

СКЗиТ может использоваться автономно или работать в составе автоматизированной системы управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК) «Карьер».

Система также поставляется для подземной техники.