Cloud4Y перевел в облако инфраструктуру ГБУ МО «Мособлмедсервис»

ГБУ МО «Мособлмедсервис» — это аптечный склад и 320 аптечных пунктов, 22 аптеки полного цикла и 20 аптек с круглосуточным режимом работы по всей Московской области, в которых осуществляется отпуск лекарственных средств и медицинских изделий льготным категориям граждан Московской области.

Социальная направленность аптечной компании требует хранения баз данных граждан, которыми положены льготы от государства и области. Чтобы защитить эти данные и обеспечить соблюдение требования законодательства в части хранения персональных данных граждан, Мособлмедсервис воспользовался решением корпоративного облачного провайдера Cloud4Y «Облако ФЗ-152». Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Провайдер предлагает проверенные решения, соответствующие требованиям российского законодательства и позволяющие в максимально сжатые сроки создать защищенную по всем параметрам ИТ-инфраструктуру, в которой допускается хранение личных данных граждан. Миграция в закрытый контур в рамках услуги «Облако ФЗ-152» выполняется с участием инженеров провайдера, причем они готовы взять на себя все вопросы переноса баз данных и виртуальных машин.

Переезд в облако Cloud4Y прошел штатно и в оговоренные договором сроки. В настоящее время ГБУ МО «Мособлмедсервис» использует виртуальные мощности облачного провайдера для хранения персональных данных льготников и решения других задач с помощью IaaS-сервисов, которые были подключены позднее.