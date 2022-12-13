«Цифровая железнодорожная станция» увеличила пропускную способность 66 железнодорожных станций в России

«Транссофттелематика» (входит в концерн «Телематика») разработала для проекта «Цифровая железнодорожная станция» (ЦЖС) программный комплекс, внедрение которого повысило пропускную способность 66 железнодорожных станций. Решение на основе интеллектуального моделирования позволяет планировать работу станций на 24 часа вперед, а также при минимальном участии человека анализировать текущую ситуацию на станции, формировать пооперационный список заданий и контролировать работу персонала.

Для цифровизации эксплуатационной работы станций РЖД реализует концепцию ЦЖС, которая позволит увеличить доходность за счёт эффективного использования уже существующей инфраструктуры. В сутки одна сортировочная станция в зависимости от ее размера может принимать от 6 тыс. до 20 тыс. вагонов, которые в совокупности проходят более миллиона различных технологических операций, связанных с расформированием/формированием подвижного состава.

Входящие в состав ЦЖС интеллектуальные модули планирования и контроля исполнения собирают и обрабатывают данные всех технологических процессов, что позволяет сократить возможный простой вагонов и повысить производительность труда.

В частности, решение концерна «Телематика» агрегирует графики движения и маршруты составов, количество и местоположение вагонов, их номера и состояние, наличие маневровых локомотивов, загрузку путей и занятость персонала. На основе полученной информации решение автоматически планирует отправление поездов, распределяет задачи сотрудникам и робототехническим средствам, в том числе по роспуску и формированию составов. Диспетчеру остается лишь согласовывать формируемые системой решения.

Задания сотрудникам станции направляются на мобильные рабочие места – смартфоны с установленным специальным программным обеспечением, которыми оснащается персонал. Сотрудники получают сформированный системой наиболее эффективный сценарий, который позволяет выполнить работу с минимальными затратами ресурсов. Пооперационный список задач поступает на устройство конкретного сотрудника, который, находясь непосредственно на объекте, может загружать информацию о ходе выполнения работы и ее итогах, фото и видео, что существенно ускоряет процесс обработки поездов.

«Применение цифровых технологий позволило вывести работу железнодорожных сортировочных станций на новый уровень. Сегодня «Цифровая железнодорожная станция» внедрена на 66 сортировочных станциях на 10 железных дорогах в России. Их число будет расти, к концу года мы планируем завершить внедрение еще на 14 станциях. Автоматическое планирование в разы увеличивает пропускную способность станций, оптимизирует трудозатраты, снижает количество простоев и расходов на содержание вагонов. Наше решение обеспечивает комплексную автоматизацию эксплуатационной работы станции от планирования до исполнения заданий работниками и роботами с контролем корректности их выполнения», – сказал Кирилл Андреев, генеральный директор «Транссофттелематики».