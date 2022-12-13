«Сравни» перенесла более 500 сервисов и маркетплейс в Yandex Cloud

Маркетплейс финансовых и страховых услуг «Сравни» полностью перешел с физических серверов на облачные ресурсы Yandex Cloud. Стоимость годового контракта составляет 54 млн руб.

Компания «Сравни» выбрала облачную платформу, чтобы ускорить запуск новых продуктов. Управляемые сервисы Yandex Cloud позволяют маркетплейсу выпускать до 720 релизов финансовых продуктов в месяц. В рамках сотрудничества была создана микросервисная инфраструктура, которую легко поддерживать и масштабировать.

Также в облаке работает финансовый маркетплейс «Сравни». Компания имеет лицензию ЦБ РФ, подтверждающую право быть оператором финансовой платформы. Маркетплейс позволяет клиентами не только увидеть и сравнить актуальные предложения банков, но и оформить услуги онлайн.

Инфраструктура «Сравни» в Yandex Cloud не уступает банковской по уровню надежности и безопасности. Она полностью соответствует требованиям регулятора к локализации маркетплейса согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», а также прошла аудит на соответствие ГОСТ Р 57580.1—2017 (безопасность финансовых операций). В планах «Сравни» реализация проектов с применением сертификата PCI DSS, гарантирующего соответствие требованиям обработки платежей в Yandex Cloud.

«Я считаю, что наш выбор в пользу Yandex Cloud был правильным. Широкие технические возможности платформы значительно ускорили запуск наших проектов. Для пользователей сервис станет работать еще быстрее и без ошибок. В процессе эксплуатации мы обнаружили, что некоторые сервисы, например, Yandex Managed Service for Kubernetes, обладает уникальной мощностью на рынке. Можно сказать, что Yandex Cloud – настоящий гиперскейлер и сравним с международными игроками», – отметил Дмитрий Парфенов, технический директор «Сравни».

«В ходе проекта была создана надежная облачная инфраструктура, отвечающая высоким требованиям безопасности. Это позволило «Сравни» одной из первых российских компаний пройти сертификацию по ГОСТ 57580.1—2017. Управляемые сервисы Yandex Cloud стали надежной основой финансовых продуктов на базе микросервисной архитектуры. В результате запущен маркетплейс, который дает людям возможность из любой точки с любого персонального устройства сравнивать, выбирать и оформлять лучшие предложения разных финансовых организаций», – сказал Александр Черников, коммерческий директор платформы Yandex Cloud.