Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Исткомпис Рус» – начал строительство нового завода по производству SIM-карт на площадке «Алабушево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания уже получила разрешительные документы на строительство нового завода, сейчас заканчиваются подготовительные работы к возведению объекта. Резидент особой экономической зоны намерен вложить в реализацию проекта более 200 млн руб. Строительство планируется завершить в 2023 г.», – сказал Владимир Ефимов.

На заводе компания планирует выпускать как традиционные SIM-карты, так и вести работу по дальнейшему совершенствованию виртуальных карт (eSIM), которые встроены в телефон и подключаются через сканирование QR-кода. Они активируются через RSP-платформу, затем им присваиваются номера.

«Ежегодно компания выпускает более 60 млн единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков на собственном небольшом производстве в Зеленограде и на других площадках. Открытие нового завода позволит разместить основные мощности в одном месте», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 г. Среди ее клиентов – мобильные операторы и банки России и стран СНГ.

«Площадь нового завода превысит 2,1 тыс. квадратных метров. На предприятии будет создано более 50 рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Созданию новых производств и рабочих мест в особой экономической зоне Москвы способствуют экономические и таможенные преференции для резидентов. Такие компании избавлены от необходимости платить налоги на имущество, землю и транспорт. Ставка налога на прибыль для предприятий составляет 2%.