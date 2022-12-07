CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина

Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, внедрил систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина. Система реализована на базе «Умных переговорных комнат» CTI – собственной разработки компании, кастомизированной специально для применения в учебном процессе.

В Театральном институте осуществляется обучение как в очной, так и в заочной формах, проводятся научные конференции и творческие встречи. В зависимости от целей и задач мультимедийное оборудование работает в следующих режимах: трансляция лекции удаленного преподавателя, когда студенты находятся в аудитории; трансляция лекции удаленного преподавателя, когда студенты находятся вне аудитории – дома или в любой другой локации; преподаватель и ученики находятся в аудитории, и организована трансляция для удаленных учеников.

В ходе проекта специалисты интегратора CTI внедрили в аудитории камеры, микрофоны, датчики температуры и качества воздуха. Контроль выполнения команд осуществляется через контроллер Wiren Board. В качестве центрального средства отображения используется интерактивная панель Newline с диагональю 86 дюймов. Для передачи видеосигнала со стороны учеников и преподавателя используются управляемые видеокамеры Avonic.

Управление оборудованием простое и интуитивно понятное. С помощью физической кнопки, вмонтированной в стол (эта функция дублируется и в интерфейсе панельного ПК Qbic), преподаватель включает или выключает всю систему, управляет статусом микрофона, меняет ракурс с видеокамер, регулирует комфортный уровень громкости звука. При необходимости преподаватель может выбрать внешний источник видеосигнала от компьютера или встроенный ПК интерактивной панели.

Благодаря функциям «умного дома» внедренная система управления позволяет поддерживать комфортные условия в аудитории. При проведении занятий (а ежедневно их может проводиться до 10) многофункциональный датчик измеряет температуру, влажность и уровень углекислого газа в помещении. Полученные данные выводятся на экран панельного ПК Qbic с соответствующей подсветкой значений, на основании которых принимается решение о проветривании помещения.

По результатам пилотного проекта вуз планирует в дальнейшем масштабировать использование системы.

«Экосистема от CTI позволяет значительно повысить эффективность использования решений для организации совместной работы, при этом легко трансформируется для самых разных задач. Примером этому служит проект в Театральном институте, благодаря которому учебный процесс выходит на новый этап цифровизации. Запись лекций и занятий, трансляция для удаленных студентов, онлайн лекции от внешних приглашенных спикеров, совместная работа с документами и многое другое позволяют получить образование самого высокого качества», – отметил Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов CTI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять

Пенсионный фонд аврально закупает «железо» и ПО. За неделю потратит 600 миллионов

Паспорт больше не нужен. Российские МФЦ повсеместно перейдут на биометрию

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

«Роснефть» переходит на отечественный Linux и присматривается к российским процессорам

Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще