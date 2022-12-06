НИТУ МИСИС будет использовать технологии искусственного интеллекта от Cloud

Cloud (ООО «Облачные технологии») и Университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому учебное заведение будет использовать платформу машинного обучения ML Space для цифровизации процессов образования.

Университет МИСИС входит в число лучших университетов России по объёму научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Однако цифровая трансформация ставит новые вызовы перед образовательными учреждениями, которые требуют внедрения искусственного интеллекта в академическую среду. Построение собственной соответствующей ИТ-инфраструктуры было связано с высокими затратами на приобретение оборудования и его дальнейшее обслуживание, поэтому выбор был сделан в пользу значительно более выгодного предложения ведущего российского провайдера облачных решений.

«Университет МИСИС получил доступ к огромным вычислительным мощностям Cloud, что существенно расширяет учебный и научно-исследовательский потенциал вуза, – сказал Альберт Ефимов, заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСИС. – Наши студенты и исследователи планируют применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения Cloud в различных проектах. Большие перспективы есть в задачах робототехники, где облачный ИИ пригодится для исследований методов управления роботами с помощью естественных языков и мультизадачных трансформенных моделей».

«Сотрудничество с НИТУ МИСИС стратегически важно для Cloud и во многом является примером того, как мы дальше будем развивать модель взаимодействия с академическим сообществом», – отметил Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.

НИТУ МИСИС начал процесс цифровизации университета в 2012 г. Сегодня цифровой университет – это около 30 сервисов для студентов и сотрудников, охватывающих все направления деятельности вуза: образование, науку, инновации. Номенклатура и функциональность постоянно расширяются: например, в 2022 г. запущен сервис по выдаче электронных справок без участия человека за 1 час с усиленной ЭЦП, внедрена система «Управление научными проектами», личный кабинет руководителя научной темы и др.

«Решая задачу по цифровизации университета, мы опираемся на наших бизнес-партнеров, среди которых лидеры ИТ-индустрии. Уверен, что сотрудничество с компанией Cloud позволит вывести цифровые сервисы НИТУ МИСИС на качественно новый уровень, расширив их функционал», – отметил Валерий Прокудин, директор по цифровой трансформации Университета МИСИС.

Ранее студенты Университета МИСИС представили проект, реализованный на платформе машинного обучения Cloud ML Space – экспериментальный генератор пьес «НейроСтаниславский». Проект открывает новую эпоху в театральном искусстве и в сфере нейронных сетей: искусственный интеллект уже создавал музыку и картины, но впервые в России написал пьесу. Студенты Университета МИСИС применили прогрессивный подход, при котором искусственный интеллект не заменяет автора, но помогает создавать и совершенствовать сюжет, развивая мысли режиссера. Нейросеть обучалась на произведениях русских классиков — Островского, Чехова, Горького и других.