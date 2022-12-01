«Крок» представила отечественную систему дистанционного контроля промышленной безопасности

«Крок» представила отечественную систему дистанционного контроля промышленной безопасности как компонент решений класса MES.

СДКПБ работает на базе платформы PhoenixDS с применением нейронных сетей, позволяет в 2 раза сократить число нарушений норм технологического режима и с точностью до 98% прогнозировать вероятность наступления инцидентов промышленной безопасности (ПБ). Решение может быть развернуто в качестве модуля системы оперативного управления производством (MES), выполняющего функции мониторинга объектов повышенной опасности для прогнозирования событий ПБ.

СДКПБ классифицирует события ПБ согласно уровням опасности, выявляет отклонения, позволяет оперативно оценить риски возникновения инцидентов и на самой ранней стадии предотвращать их развитие на объектах повышенной опасности (ОПО). Такой подход обеспечивает более высокий уровень промышленной безопасности. Кроме того, система позволяет автоматически передавать обезличенную информацию о статусе ПБ объекта в автоматизированную информационную систему Ростехнадзора.

В основе оценки уровня безопасности СДКПБ лежит аналитическая модель управления рисками возникновения событий разного уровня на базе статистики уже случившихся событий. Она позволяет как сформировать показатели на текущий момент времени, так и выявлять причины возникновения нарушений, определять взаимосвязь с другими событиями, прогнозировать последствия возникновения. По опыту реализации СДКПБ на одном крупном нефтегазовом предприятии, сразу после внедрения, точность прогнозов составила 70%, а после года эксплуатации и этапа дообучения уровень достоверности прогноза увеличился до 98%. Кроме того, система гибко адаптируется под производства разного типа.

«Переход от модели контроля строгого соблюдения требований к модели проактивного управления рисками – один из ключевых подходов, который сейчас нефтегазовые компании внедряют у себя на предприятиях, – сказал Антон Гавриленко, директор по отраслевым решениям в нефтегазовой и химической промышленности ИТ-компании «Крок». – Усилия компаний сейчас должны быть направлены на обеспечение устойчивости бизнеса, в то время как ликвидация последствий инцидентов и несчастных случаев грозит незапланированным простоям производства. Решение СДКПБ в разы сокращает число нарушений норм технологического режима и уже активно используется на крупных нефтегазовых и химических предприятиях».

Уровень рисков в сфере промышленной безопасности является одним из факторов, влияющих на показатели эффективности производства. За счет заблаговременной реакции на возникающие неполадки значительно снижается количество инцидентов, внеплановых остановов на производствах. Основным «зонтичным» инструментом, который предприятия используют для оптимизации широкого круга процессов (от диспетчеризации производства до планирования и пр.), являются системы управления производством, или MES (Manufacturing Execution System). Этот класс решений предназначен для координации, анализа и рационального использования ресурсов. Например, на основе данных об общей эффективности оборудования, принимаются решения о модернизации технологического парка предприятия.

Традиционно MES-система и СДКПБ развертывают как два самостоятельных решения. Однако фактически они агрегируют и обрабатывают одни и те же данные из производственных систем класса АСУТП, поступающих в режиме реального времени. Поэтому СДКПБ можно рассматривать как модуль MES-системы, обеспечивающий решение конкретной задачи по мониторингу и анализу событий промышленной безопасности. Такой подход позволяет реализовывать СДКПБ на производстве быстрее, а также не усложняет ИТ-ландшафт предприятия, так как по сути подключается только модуль обработки информации, а не вся система дистанционного контроля ПБ с нуля (сбор и передача данных осуществляется в рамках MES-системы). Включение СДКПБ в качестве модуля MES-системы также снижает нагрузку на производственные системы за счет исключения дублирования функционала по сбору данных.

Важно, что на рынке существуют зрелые отечественные решения, предназначенные для реализации MES-систем и СДКПБ. Это является значимым фактором для нефтегазовых компаний при принятии решения в части миграции критических производственных систем на отечественное ПО.