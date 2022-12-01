Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA

Российская мебельная сеть Hoff перенесла критически важные роботизированные процессы с UiPath на отечественную платформу PIX RPA. До конца года Hoff планирует полный перевод всех 50 процессов на платформу от компании PIX Robotics.

Hoff использует программных роботов с 2019 г. для снижения рутины в работе сотрудников в разных сферах. Всего компания роботизировала порядка 50 процессов: от работы с ERP-системой и электронной почтой, до распознавания пакета документов, поступающих на склад при приеме товара. Цифровые сотрудники ускоряют работу отделов финансов, клиентского обслуживания и закупок.

До внедрения PIX RPA все процессы работали на платформе UiPath. Однако, когда весной 2022 г. многие зарубежные вендоры приостановили поддержку российских клиентов, команда Hoff приняла решение о миграции на отечественные продукты.

«На текущий момент мы перевели на платформу PIX все критичные для нас процессы. Параллельно с этим приступили к роботизации новых процессов, так как наши специалисты в короткий срок освоили платформу. Оркестраторы отечественных RPA-вендоров по своей функциональности уступали UiPath, однако команда PIX активно дорабатывает и развивает продукт, прислушиваясь к пожеланиям клиентов. Благодаря новой платформе RPA мы не только смогли завершить программу импортозамещения RPA, но и снизить затраты без какой-либо потери качества», — сказал Константин Пешехонов, генеральный директор компании Hoff Tech.

Hoff провела сравнение нескольких RPA-решений по набору важных для компании критериев и в результате совокупных показателей выбрала решение от российского разработчика PIX Robotics. Партнером по проекту миграции выступила компания GMCS, вместе с которой Hoff несколько лет назад начал развивать практику роботизации в компании.

Дорожная карта миграции была поделена на четыре этапа: развёртывание инфраструктуры PIX RPA, самостоятельно обучение сотрудников и портирование приоритетных роботов для адаптации в новой среде, аудит миграции и стабилизация инфраструктуры PIX RPA, а затем полный переход на платформу PIX.

«Миграция в такие короткие сроки стала настоящим вызовом для многих компаний. Команда Hoff глубоко погружена в тему RPA и с умом подошла к переносу роботов на российскую платформу. Ускорить процесс миграции помогло активное взаимодействие вендора и команды RPA Hoff. Оперативно решили вопросы, выпускали новые релизы и в кратчайшие сроки развивали функциональность платформы PIX. Мы благодарны компании Hoff за идеи по развитию продуктов PIX, которые в конечном итоге дают дополнительную ценность как Hoff, так и всему рынку», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

«С Hoff мы работаем на протяжении многих лет, это один из наших давних клиентов, в том числе и по роботизации бизнес-процессов. Когда встал вопрос поиска замены UiPath, мы смогли смело предложить Hoff в качестве альтернативы PIX RPA, т.к. мы достаточно давно работаем с данной платформой, смогли хорошо изучить продукт, делали к тому моменту несколько проектов по миграции на данную платформу и успешно сотрудничаем с вендором. Мы консультировали заказчика на этапе составления дорожной карты, а также помогали разобраться с функциональностью PIX RPA в процессе миграции роботов», — отметил Дмитрий Смыкалов, руководитель департамента RPA, GMCS.