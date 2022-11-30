«Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы

«Сбер» анонсировал новые возможности собственной открытой блокчейн-платформы.

Платформа «Сбера» получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов Ethereum, что позволит разработчикам свободно переносить смарт-контракты и целые проекты между блокчейн-сетью банка и открытыми блокчейн-сетями. Также блокчейн-платформа обеспечит интеграционное взаимодействие с одним из самых популярных кошельков MetaMask, с помощью которого пользователи смогут совершать операции с токенами и смарт-контрактами, размещенными на платформе «Сбера».

Блокчейн-платформа «Сбера» позволяет участникам выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты. Интеграция с информационными системами банка дает возможность производить расчёты в смарт-контрактах в рублях.

Александр Нам, директор лаборатории блокчейн Сбербанка, сказал: «Лаборатория блокчейн Сбербанка тесно взаимодействует с внешними разработчиками и компаниями-партнерами, и я рад, что наше сообщество получит возможность запускать DeFi-приложения на инфраструктуре «Сбера». Сегодня мы анонсировали и новые возможности нашей блокчейн-платформы. Уверен, что с учетом стремительного развития Web3-платформы, поддерживающие разные блокчейн-протоколы, будут все более востребованными. И «Сбер» сможет объединить разработчиков, корпорации и финансовые институты как в рамках совместных рыночных исследований, так и в ходе разработки практических бизнес-приложений».