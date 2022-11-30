CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы

«Сбер» анонсировал новые возможности собственной открытой блокчейн-платформы.

Платформа «Сбера» получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов Ethereum, что позволит разработчикам свободно переносить смарт-контракты и целые проекты между блокчейн-сетью банка и открытыми блокчейн-сетями. Также блокчейн-платформа обеспечит интеграционное взаимодействие с одним из самых популярных кошельков MetaMask, с помощью которого пользователи смогут совершать операции с токенами и смарт-контрактами, размещенными на платформе «Сбера».

Блокчейн-платформа «Сбера» позволяет участникам выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты. Интеграция с информационными системами банка дает возможность производить расчёты в смарт-контрактах в рублях.

Александр Нам, директор лаборатории блокчейн Сбербанка, сказал: «Лаборатория блокчейн Сбербанка тесно взаимодействует с внешними разработчиками и компаниями-партнерами, и я рад, что наше сообщество получит возможность запускать DeFi-приложения на инфраструктуре «Сбера». Сегодня мы анонсировали и новые возможности нашей блокчейн-платформы. Уверен, что с учетом стремительного развития Web3-платформы, поддерживающие разные блокчейн-протоколы, будут все более востребованными. И «Сбер» сможет объединить разработчиков, корпорации и финансовые институты как в рамках совместных рыночных исследований, так и в ходе разработки практических бизнес-приложений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

«Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору»

CNews Analytics выпустил рейтинг игроков рынка BPMS

«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в госсектор

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще