CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий

TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий.

Платформа TrafficData Macro 2.0 собирает и анализирует параметры транспортных и пешеходных потоков с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. А потом представляет результаты в удобном формате на дашбордах.

Система собирает девять параметров: интенсивность потока авто, его состав, скорость, длина очереди, задержки, плотность движения. Фактически, благодаря софту стандартная камера превращается в мультисенсор с аналитическими функциями.

После сбора статистики параметров дорожного движения система анализирует аномалии: резкие изменения скорости, направления и остановки авто, что может указывать на возникновение инцидента. Чтобы снизить процент ложных срабатываний, разработчики пермской компании создали специальную нейросеть, которая ищет на изображениях типичные паттерны ДТП.

Macro различает шесть типов ДТП, определяет, случилась ли авария с пешеходом или без, значительные или легкие повреждения у транспорта, перевернулся ли автомобиль. Функциональность помогает оперативно вызвать скорую или эвакуатор. Развитие системы позволит расширять спектр распознаваемых типов происшествий.

«Софт появился в региональном Центре информационных технологий в Тюмени и успешно использовался в Калининграде. Главное преимущество TrafficData Macro 2.0 — в высокой производительности системы, которая помогает экономить на вычислительных мощностях», — сказал гендиректор TrafficData Иван Чебыкин.

TrafficData — пермская компания, которая разрабатывает софт для интеллектуальных транспортных систем. С его помощью реализуются мониторинг дорожного движения, адаптивное регулирование дорог, светофорных объектов и умный паркинг.

Разработки TrafficData используют в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Тюмени, Тобольске, Калининграде, Воронеже, Иркутске, Салехарде, Хабаровске, на дорогах Израиля, Бразилии, Узбекистана, Турции, в научных целях — университеты Белоруссии и Таджикистана.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

«Ростелеком» подмял под себя свыше половины бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

«Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок

Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще