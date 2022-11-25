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На региональном портале заказали более 1100 выписок из амбулаторной карты

На портале госуслуг Подмосковья можно получить информацию из медицинской карты в электронном виде. За месяц сервисом воспользовались более 1100 раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья, которые прикреплены к одной из поликлиник региона, могут в любое удобное время заказать выписку из медицинской карты. Сделать это очень просто: достаточно заполнить онлайн-заявление на региональном портале или в мобильном приложении “Госуслуги Московской области”, а результат появится в личном кабинете в течение трех рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Выписка из медкарты содержит информацию о состоянии здоровья пациента. Заказать ее можно за любой период, например, за месяц или последние три года. Информация может понадобиться при переезде, для консультации у другого специалиста, для выплаты страховки или для суда. В выписке есть протоколы осмотров врачей, данные о диагнозе и течении заболевания, информация из стационаров, результаты анализов и лабораторных исследований.

Чтобы оформить выписку, нужно оставить заявку на региональном портале в разделе «Электронная регистратура» – «Справки». Также можно заполнить онлайн-заявление в мобильном приложении «Госуслуги Московской области» в разделе «Здоровье» – «Медицинские документы». Следует нажать на кнопку «Заказать справку», из предложенного перечня выбрать выписку из амбулаторной карты и нажать на кнопку «Подтвердить создание справки».

Услуга предоставляется бесплатно. Посещать поликлинику не нужно.

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