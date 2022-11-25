Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n

Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter завершил тестирование серверного оборудования российского разработчика и производителя Gagar>n. Результаты тестирования подтвердили возможность использования оборудования в рамках дальнейшей модернизации облачной инфраструктуры компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Gagar>n – российский разработчик и производитель серверного оборудования по международному стандарту Open Compute Project (OCP). Стандарт предусматривает полную архитектурную открытость решений, отсутствие зависимости от поставщиков комплектующих, высокую энергоэффективность и снижение стоимости эксплуатации оборудования.

В ходе тестирования, продолжавшегося в течение месяца, специалистами Linxdatacenter были проверены вычислительные возможности и отказоустойчивость серверов Gagar>n V1 на основе архитектуры Tioga Pass. Инженеры компании удостоверились, что оборудование подходит для использования в качестве серверной платформы для системы виртуализации в ИТ-инфраструктуре Linxdatacenter.

Оборудование Gagar>n будет рассматриваться Linxdatacenter в качестве одного из возможных решений в рамках масштабирования облачной платформы LinxCloud.

«Успешное тестирование в Linxdatacenter ещё раз подтвердило эффективность использования российского серверного оборудования Gagar>n для облачной инфраструктуры заказчиков и развёртывания систем управления виртуализацией», – отметила Леся Виноградова, руководитель лаборатории Gagar>n OCP Experience Lab.

По прогнозам аналитиков Linxdatacenter, спрос на услуги облачных провайдеров может увеличиться на 30-35% по итогам 2022 г. Развитие инфраструктуры, в том числе на отечественной аппаратной базе, позволит провайдеру удовлетворять растущие потребности клиентов.