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В 15 селах Мордовии впервые появилась сеть LTE «Мегафона»

«Мегафон» построил базовые станции 4G в селах с населением от 100 человек. С начала 2022 г. совокупно свыше 10 тыс жителей получили доступ к цифровым услугам и мобильному интернету на скорости до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Также в населенных пунктах девяти районов республики инженеры «Мегафона» организовали качественную голосовую связь с использованием технологии VoLTE. Она обеспечивает мгновенное соединение, кристально чистый звук и позволяет пользоваться онлайн-сервисами во время разговора.

Телеком-объекты с поддержкой LTE запущены в селах Пурдошки, Сивинь, Жегалово, Пермиси, Старая Авгура, Сабаево, Сабур-Мачкасы, Курнино, Волгапино, Инсар-Акшино, Марьяновка, Новые Ичалки, поселках Лесной, Озерный, Примокшанский.

Выбирая локации для строительства новых базовых станций, технические специалисты ориентировались на потребности в высоких скоростях за пределами городов. Их подтверждает увеличившийся объем трафика — за год рост составил 22%. Особую динамику оператор зафиксировал у жителей Ельниковского (+105%), Ковылкинского (43%) и Кадошкинского (33%) районов. В то же время горожане только на 16% стали больше времени проводить в Сети.

Абоненты оператора предпочитают смотреть видео на YouTube, во «Вконтакте» и в TikTok. На эти сервисы приходится 45% данных.

«Более 95% наших базовых станций в регионе поддерживают LTE-стандарт, то есть примерно у 740 тыс. человек есть доступ к высокоскоростному интернету “Мегафона”. При этом мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру в небольших поселениях, чтобы у каждого жителя республики была возможность удаленно учиться, работать, пользоваться госуслугами и решать другие вопросы, не выезжая в райцентр», — отметил директор «Мегафона» в Мордовии Валерий Борунов.

Дополнительно оператор расширил покрытие сети LTE и увеличил скорость загрузки в селах Аксеново, Большие Березники, Атемар, Дубенки, в поселках Умет, Комсомольский, Чамзинка, а также в городах Саранск, Рузаевка и Краснослободск.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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