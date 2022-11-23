Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств

Об этом заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым.

В ходе совещания на площадке Центра взаимодействия и коммуникаций в строительстве были рассмотрены вопросы развития информационных систем в сфере строительства, экспертизы и ценообразования.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что по указанию Президента создание, развитие и эксплуатация ГИС на платформе «Гостех» обязательны для федеральных ГИС с апреля 2023 г. и для региональных ГИС – с января 2024 г. Он подчеркнул, что платформа позволит увеличить скорость и гарантировать безопасность при разработки цифровых сервисов государства, а также обеспечит высокое качество услуг для пользователей.

«Важна унификация информации и стандартизация элементов, включаемых в информационные системы строительной отрасли. Цифровые продукты в сфере строительства на платформе Гостех обеспечат существенную экономию ресурсов, в том числе бюджетных средств. Уверен, что и цифровые продукты в сфере строительства, которые будут доступны на платформе “Гостех”, окажутся востребованы и многим интересны. Сейчас сложилась уникальная ситуация, открылось окно возможностей по созданию собственных отраслевых микросервисов на платформе. В этом я вижу огромный потенциал для строительной отрасли», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин подчеркнул, что создание удобных цифровых сервисов для граждан, бизнеса и государства, повышение цифровой зрелости отрасли – одни из ключевых приоритетов развития на будущие годы. Так, менее месяца назад была утверждена стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г., отдельным направлением которой обозначена цифровая трансформация. «Итогом проведения всех запланированных мероприятий в этом направлении должно стать создание цифровых сервисов сквозного управления жизненным циклом объектов капитального строительства, городского и жилищно-коммунального хозяйства, отвечающей современным отраслевым вызовам», – сказал глава Минстроя России.

На совещании начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов в режиме реального времени показал функциональные возможности и текущий статус Государственной информационной системы Единый государственный реестр заключений (ГИС ЕГРЗ) и Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), оператором которых является Главгосэкспертиза.

Он проинформировал участников встречи о развитии Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ). Она обеспечивает автоматизацию основных этапов и процедур проведения строительной экспертизы и позволяет участникам инвестиционно-строительного процесса работать в единой цифровой среде. Платформа используется практически всеми региональными организациями государственной экспертизы. Негосударственные экспертизы также активно тестируют возможности платформы. На сегодняшний день более 60% заключений строительной экспертизы, включаемых в ГИС ЕГРЗ, поступают из ЕЦПЭ. В ближайшее время планируется довести этот показатель до ста процентов.

На базе ЕГРЗ сегодня создана справочно-информационная система «Витрина проектов ЕГРЗ», направленная на расширение применения типовой проектной документации, которое позволяет сократить сроки и стоимость строительства. Сервис позволяет государственным заказчикам находить данные об основных характеристиках объектов капитального строительства, в том числе объектов-аналогов для возможности повторного использования проектной документации при новом строительстве.

Игорь Манылов добавил, что в настоящее время для эффективного обмена данными между информационными системами в строительной отрасли осуществляется переход на единый машиночитаемый формат, в том числе внедряются XML-схемы различных видов документации. «Использование XML-формата обеспечивает эволюционный путь формирования информационных моделей объектов капстроительства, облегчая переход участников инвестиционно-строительного процесса на «цифру», - отметил руководитель ведомства.

В ходе совещания также обсудили вопросы реализации проектов АО «Корпорация Туризм.РФ», строительство которых проходит в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».