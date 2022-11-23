Нейросети проанализировали уже почти 8 млн лучевых исследований

Искусственный интеллект может находить на снимках лучевых исследований признаки остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, инсульта, COVID-19 и других заболеваний.

Сервисы искусственного интеллекта внедрены в работу медицинских учреждений Москвы работают уже более двух лет. За это время они помогли врачам-рентгенологам проанализировать более 8 млн снимков лучевых исследований по 17 различным направлениям. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

«Москва одной из первых в мире начала внедрять технологии искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. На сегодня в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину уже проанализировано почти 8 млн лучевых исследований. Проект позволил повысить точность и качество лучевой диагностики столицы. При этом скорость описания исследований тоже выросла. Безусловно, преимуществом и предметом гордости является то, что разработчиками алгоритмов выступают в основном отечественные компании, развитие которых поддерживает Москва. Внедрение таких инноваций – это хороший пример слаженной работы частного бизнеса и государства, которая приносит практическую пользу», – сказал Илья Тыров.

Сегодня нейросети помогают находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса. Кроме того, они ищут рак молочной железы, грыжу межпозвонковых дисков, плоскостопие и другие заболевания. В 2022 г. заработал комплексный сервис, который на одном медицинском изображении находит признаки сразу семи патологий. Сейчас умные алгоритмы доступны рентгенологам 150 медицинских учреждений, в том числе детских. Об этом CNews сообщили представители Центр диагностики и телемедицины ДЗМ.

Прежде чем допустить искусственный интеллект к анализу лучевых исследований пациентов городских медицинских учреждений, научные сотрудники, инженеры и врачи-эксперты тестируют сервисы. Цифровые помощники проходят функциональные и калибровочные испытания, в ходе которых проверяется набор заявленных функций, диагностическая точность и скорость обработки одного исследования. После завершения успешного тестирования их используют врачи.

«За годы работы с новыми технологиями Москва накопила большой опыт. Сегодня разработки столичных специалистов легли в основу национальных стандартов по использованию искусственного интеллекта в лучевой диагностике, эксперимент уже масштабируется в других регионах России. Мы готовы и дальше развивать сотрудничество с региональными медицинскими учреждениями. Столичный центр диагностики и телемедицины обладает большой экспертизой в области образования, подготовки молодых ученых: можно получить как дополнительное образование, так и поступить в аспирантуру на базе организации», – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Юрий Васильев.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основа этого процесса – единая цифровая платформа. В том числе и благодаря ей комплекс социального развития Москвы совместно с городским Департаментом информационных технологий начал эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину на базе Центра диагностики и телемедицины. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в отечественной лучевой диагностике, а также для поддержки отечественных разработчиков.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.