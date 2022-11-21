«Самокат» перешел на электронный документооборот в HR

Отечественный онлайн-ритейлер «Самокат» перешел на кадровый ЭДО. К платформе HRlink подключилось более 6000 штатных сотрудников компании. В результате скорость подписания документов увеличилась на 15%, а почтовые расходы снизились в два раза. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сервис экспресс-доставки «Самокат» за два года вырос в федеральную сеть, представленную в 50 городах России. В 2021 г. число дарксторов Самоката увеличилось в 2,5 раза и превысило 1000 точек, оборот сети — в 4,2 раза.

В связи со стремительным расширением бизнеса повышалась нагрузка на HR-отдел «Самоката»: число сотрудников увеличивалось в среднем на 10% ежемесячно. Сейчас в штате компании более 6000 человек — офисные работники, администраторы, товароведы и директоры дарксторов. Большинство сотрудников локализовано в регионах. HR-специалистам приходилось ежемесячно отправлять тысячи документов почтой или курьерской доставкой. Это долго и дорого. Поэтому в компании решили принять участие в эксперименте Минтруда по переводу кадрового документооборота в цифровой вид.

«Самокат» стал одним из первых участников эксперимента на российском рынке продуктового онлайн-ритейла. Для перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО) компания выбрала сервис HRlink. Он позволяет подписывать документы удаленно с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), учетной записи на портале госуслуг (УНЭП ЕСИА) или через мобильное приложение «Госключ». Любую операцию с документами можно завершить онлайн в несколько кликов.

«При выборе платформы мы обращали внимание на несколько факторов. Во-первых, оценивали удобство и простоту использования сервиса для сотрудников. Во-вторых, профессионализм команды и готовность прийти на помощь. Эти качества присущи нашему бизнесу, и мы хотели видеть их в ИТ-партнере. Наконец, нам была важна возможность совершенствовать продукт и вносить в него доработки — на момент старта проекта и рынок КЭДО, и законодательство в сфере электронного кадрового документооборота еще развивались. HRlink удовлетворял всем трем условиям», — сказала Юлия Митрюшова, руководитель департамента кадрового администрирования в «Самокате».

Сейчас 99% штатных сотрудников «Самоката» используют HRlink — более 6000 человек. В результате проекта на 15% повысилась скорость подписания документов и на 50% снизились почтовые расходы компании.

«С командой “Самоката” мы постоянно взаимодействуем даже после подключения компании к КЭДО. HR-специалисты сервиса активно участвовали в развитии нашей платформы, вносили свои предложения и делились обратной связью. Это позволило нам улучшить продукт и адаптировать его к потребностям передовых компаний, которые ведут бизнес на стыке различных отраслей экономики и технологий», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

В перспективе онлайн-ритейлер планирует внедрять новый модуль приема сотрудников от HRlink — Start link. Он сделает процесс найма и трудоустройства кандидатов еще более прозрачным и бесшовным.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.