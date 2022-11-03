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Разработка «Росэлектроники» поможет обнаруживать неисправности тяжелого промышленного оборудования по вибрации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал программно-аппаратный комплекс «Вибротекс» для защиты, мониторинга и диагностики приборов с повышенными вибронагрузками. Система может применяться на агрегатах газоперекачки, конвейерном, насосном, крановом и других типах тяжелого промышленного оборудования. Новое ПО обеспечивает высокую точность измерений – погрешность составляет всего 2%. Это выгодно отличает отечественный софт от аналогичных зарубежных систем.

«Вибротекс» создан специалистами НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику»). В числе особенностей системы интеллектуальные многофункциональные датчики, которые используют цифровые способы обработки данных. Программное обеспечение позволяет настроить гибкую автоматическую систему защиты и мониторинга.

«Система «Вибротекс» является полностью российской разработкой и обладает эксплуатационными характеристиками, которые не только не уступают, но по некоторым параметрам даже превосходят ведущие иностранные аналоги. По результатам проведенных госиспытаний она оказалась точнее наиболее распространенного в мире комплекса 3500 BN. Сейчас НПП «Рубин» ведет переговоры с несколькими потенциальными заказчиками из разных отраслей для организации на их мощностях пилотной эксплуатации комплекса. «Вибротекс» сможет заменить на объектах критической инфраструктуры решения зарубежных производителей, ушедших с российского рынка», – отметил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

Проведенные испытания системы «Вибротекс» подтвердили заявленные характеристики. Российский программно-аппаратный комплекс внесен в единый реестр средств измерений и может использоваться в качестве системы защиты особо опасного вращающегося оборудования (нефтегазопромысловые, насосные, вентиляционные, компрессорные агрегаты).

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