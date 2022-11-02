CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022

Компания Ctrl2GO, российский разработчик индустриальных цифровых решений, представила свои продукты на прошедшем 1 ноября 15 ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра».

На выставке компания продемонстрировала свой цифровой комплекс для мониторинга рабочего персонала SmartTeam и носимые устройства, которые используются для сбора данных о перемещениях, активности и состоянии здоровья сотрудников — умные часы и умную футболку.

Кроме того, Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO, выступил с докладом «Как повысить эффективность труда и промбезопасность на предприятиях госсектора с помощью цифровых решений». Спикер рассказал о том, как цифровые инструменты помогают решать проблемы контроля персонала, повышать уровень производительности труда и безопасности рабочих на производстве и в строительстве. На примере комплекса SmartTeam было показано, как можно выявить 100% простоев сотрудников и предупреждать инциденты, приводящие к авариям и травмам. Слушатели также узнали о реальных проектах по внедрению мониторинга персонала в России и за рубежом, типовых сценариях, которые применяют промышленные компании, технических особенностях и результатах для бизнеса.

Отдельно Денис Перегудов упомянул о других продуктах Ctrl2GO Solutions: интеллектуальном комплексе для повышения эффективности технологических процессов SmartAdviser и системе онлайн-мониторинга и предиктивного анализа состояния промышленного оборудования SmartDiagnostics.

SmartAdviser помогает сотрудникам, отвечающим за техпроцесс: дает им рекомендации по управлению оборудованием и планированию, следит за соблюдением требований к процессу и позволяет прогнозировать его результат.

SmartDiagnosics позволяет управлять надежностью оборудования и не допускать отказов, аварий и простоев за счет выявления неисправностей еще на этапе их возникновения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет

Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО

Россельхозбанк купил R-Style Softlab

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки

«Пришли мне в Самовар» — администрация Ставрополя перешла на российскую коммуникационную платформу

ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще