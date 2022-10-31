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ГК 1520 ввела цифровое управление на станции Толстопальцево будущего МЦД-4

ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Толстопальцево будущего МЦД-4. Теперь движение поездов здесь регулирует цифровая автоматика разработки и производства дивизиона ЖАТ.

Станция Толстопальцево в пос. Кокошкино Новомосковского административного округа – отдалённый от МКАД район Москвы. После запуска МЦД-4 пассажиропоток здесь вырастет до 3 тыс. человек в сутки. Цифровизация обеспечит высокий уровень безопасности при росте интенсивности движения.

Специалисты ГК 1520 установили на станции систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, цифровую автоблокировку, заменили все напольные устройства. Новое оборудование смонтировали в транспортабельном модуле.

С помощью системы МПЦ-ЭЛ персонал станции будет через компьютер управлять стрелками и светофорами, контролировать работу оборудования. Система умеет автоматически строить маршруты поездов по заданным параметрам. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Летом специалисты ГК 1520 запустили аналогичную систему на станции Крёкшино МЦД-4. В планах – оснастить весь четвертый диаметр микропроцессорными системами управления.

Современная автоматика увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы и сокращает интервалы следования поездов.

ГК 1520 построила и реконструировала на МЦД-4 уже 9 объектов, включая Толстопальцево. где специалисты компании возвели новую платформу и современный подземный вестибюль.

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