Крупнейший оператор дата-центров в России представит проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики

АО «Атомдата-Центр» (интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна «Росэнергоатом») выступит в рамках секции «ИТ в госсекторе» на ежегодном форуме «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» 1 ноября 2022 года.

Основными темами выступления генерального директора компании Сергея Немченкова станут задачи катастрофоустойчивой инфраструктуры и обеспечения технологического суверенитета в рамках проекта геораспределенной сети ЦОДов Концерна «Росэнергоатом».

В настоящий момент «Атомдата-Центр» владеет и управляет 1660 стойками в трех коммерческих дата-центрах: ЦОД Xelent, ЦОД «Калининский», ЦОД StorData, что позволяет заказчикам размещать свою ИТ-инфраструктуру по нескольким площадкам для обеспечения надежности и безопасности хранения корпоративных данных.

В разработке у компании по итогам 2022 года находятся 7 проектов по строительству новых ЦОДов в России общей мощностью до 140 МВт.■