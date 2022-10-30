CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Крупнейший оператор дата-центров в России представит проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики

АО «Атомдата-Центр» (интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна «Росэнергоатом») выступит в рамках секции «ИТ в госсекторе» на ежегодном форуме «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» 1 ноября 2022 года.

Основными темами выступления генерального директора компании Сергея Немченкова станут задачи катастрофоустойчивой инфраструктуры и обеспечения технологического суверенитета в рамках проекта геораспределенной сети ЦОДов Концерна «Росэнергоатом».

В настоящий момент «Атомдата-Центр» владеет и управляет 1660 стойками в трех коммерческих дата-центрах: ЦОД Xelent, ЦОД «Калининский», ЦОД StorData, что позволяет заказчикам размещать свою ИТ-инфраструктуру по нескольким площадкам для обеспечения надежности и безопасности хранения корпоративных данных.

В разработке у компании по итогам 2022 года находятся 7 проектов по строительству новых ЦОДов в России общей мощностью до 140 МВт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

EPAM продает свой российский бизнес

Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще