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«Ростелеком» открыл свой первый ЦОД в арктической зоне России

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Мурманске. Новый дата-центр — первый инфраструктурный объект компании, построенный в арктической зоне России.

Якорным заказчиком проекта выступило правительство Мурманской области. Соответствующее соглашение было подписано год назад губернатором региона Андреем Чибисом и вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» Александром Логиновым.

«В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объем используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данныхРостелекома”. Построенный объект соответствует всем высоким стандартам качества и надежности, мы гарантируем их как безусловный лидер рынка услуг дата-центров в России», — отметил Александр Логинов.

Клиентами арктического ЦОДа станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки или места в них для размещения собственного оборудования, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которые поступают данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, сказал: «Появившаяся инфраструктура создает прочный базис для высоких темпов цифрового развития Мурманской области. Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны. Потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур».

Арктический центр обработки данных «Ростелекома» оснащен современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии.

Емкость регионального дата-центра составляет 20 стоек. В случае увеличения потребностей проектом предусмотрено быстрое расширение мощностей ЦОДа.

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