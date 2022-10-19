ГК 1520 оцифровала управление железнодорожной станции Тайбола в Мурманской области

Специалисты дивизиона ЖАТ группы компаний 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Тайбола Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Проект и рабочую документацию подготовил «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Работы – часть программы экономического развития Арктической зоны.

Система МПЦ-ЭЛ управляет стрелками и светофорами, строит маршруты поездов по установленным параметрам, а также снижает эксплуатационные расходы и сокращает межпоездные интервалы. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Внедрение МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520) повысит эффективность перевозок на линии Апатиты I – Мурманск и обеспечит безопасность движения в климатических условиях Заполярья, считают в ГК 1520.