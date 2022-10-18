Прогноз Linxdatacenter: услуги ЦОД подорожают на 20-25%

Стоимость услуг провайдеров коммерческих дата-центров в перспективе двух-трех лет может вырасти на 20-25%, по данным аналитиков компании Linxdatacenter. К подорожанию ведет множество факторов, которые вместе можно описать как дефицит инфраструктуры на фоне растущего спроса со стороны бизнеса.

Спрос на услуги хостинга и облачные сервисы растет в России несмотря на нестабильную ситуацию. При этом темп прироста ресурсов ЦОД сократился с 10% до 5%: это связано прежде всего с удорожанием кредитов под развитие ИТ-инфраструктуры и нарушением сложившихся цепочек поставок оборудования.

«На российском рынке складывается ситуация, когда спрос на colocation и IaaS увеличивается быстрее, чем провайдеры могут его обеспечивать. Увеличение стоимости кредитов, необходимых для финансирования проектов, рост затрат на поставку оборудования будут заложены в цену стоек, которые будут доступны клиентам в 2024 г. И если обычно стоимость услуг ЦОД увеличивалась на 10-15% в год, что соответствовало темпам инфляции, то теперь этот рост не соразмерен затратам провайдеров. Цены неизбежно пойдут вверх», — сказал директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов.

По его словам, дефицит предложения необходимо преодолеть в короткие сроки, иначе отсутствие ресурсов для хранения данных и облачных вычислений станет сдерживающим фактором для роста российской экономики.

Также остается нерешенной задача децентрализации рынка ЦОД: даже в предыдущие годы стабильности провайдерам не удалось построить достаточное количество дата-центров в регионах, так что все предложения сосредоточены главным образом в Москве и Петербурге.

Крупные инфраструктурные проекты в регионах могут позволить себе только такие игроки как «Ростелеком» или «Яндекс», но они в первую очередь предназначены для закрытия потребностей самих компаний. Эту проблему невозможно решить без правительственной поддержки, так как для развития дата-центров в регионах нужно усиливать магистральные каналы связи, увеличивать ресурсы инженерных сетей и т.д., считают в Linxdatacenter.

«Компаниям, для бизнеса которых вычислительная инфраструктура играет решающую роль, в сложившейся ситуации можно порекомендовать мониторить рынок и данные об открытии новых ЦОДов: сейчас провайдеры открыто публикуют данные об инвестпроектах. В результате этой политики мощности строящихся ЦОД оказываются забронированы практически полностью уже на момент ввода нового дата-центра в эксплуатацию», — отметил Роман Шулимов.

По прогнозам Linxdatacenter, ситуация окажет положительное влияние на развитие российских вендоров «железа» и программного обеспечения, так что возникшие проблемы удастся решить на горизонте 3-4 лет: сначала за счет параллельного импорта, а затем уже за счет адаптации рынка и появления новых инфраструктурных поставщиков. Полное восстановление произойдет на горизонте ближайшего десятилетия.