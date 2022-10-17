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«Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение

«Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и группа «Сапран», специализирующаяся на консалтинге и внедрении ИТ-решений для бизнеса, заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Amber.

В рамках соглашения стороны договорились предпринимать совместные действия по реализации проектов в сфере автоматизации бизнес-процессов клиентов на базе российской платформы Amber.

Роман Инюшкин, коммерческий директор «Сапран», сказал: «Платформа Amber логично дополняет пул решений «Сапран» под текущие запросы наших клиентов. Так, партнерство с компанией «Эмбер» позволит нам максимально эффективно решать задачи заказчиков и предложить им решения, отвечающие новым реалиям, по следующим направлениям: автоматизация процессов продаж и взаимоотношения с клиентами, расчета комиссионных вознаграждений сотрудников, автоматизация работы HR и ИТ-сервисных служб, а также управление документооборотом. При этом проектная и индустриальная экспертизы, накопленные командой «Сапран» за 15 лет работы на ИТ-рынке, помогут оперативно кастомизировать имеющиеся готовые решения «Эмбер» и еще больше усилить синергию от нашего сотрудничества».

Генеральный директор «Эмбер» Александр Ивлев отметил: «Западные санкции и стратегия импортонезависимости подталкивают предприятия к поиску новых деловых партнеров на российском рынке. Сегодня мы расширяем границы нашего сотрудничества, делимся опытом нашей команды и перенимаем лучшие идеи у наших партнеров. Мы рады старту нашего сотрудничества с компанией Сапран и надеемся, что благодаря этому еще большее число компаний-заказчиков получат доступ к отечественным технологиям для построения своей ИТ-инфраструктуры».

Разработка компании «Эмбер» – low-code платформа Amber для автоматизации бизнес-процессов со встроенным набором конструкторов, благодаря которым можно внедрять кастомизированные приложения. Платформа входит в Единый реестр российских программ с 2017 г.

На платформе Amber реализованы следующие готовые решения: Amber CRM для управления продажами и маркетингом; Amber HRMS для управления поиском и наймом персонала; Amber Service Desk для управления внутренними и внешними сервисными службами; «Amber база знаний» для управления информационными активами.

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